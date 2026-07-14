Виктория Исакова сделала пронзительное признание в годовщину смерти мужа: вот что сказала

Виктория Исакова сделала заявление в годовщину смерти мужа Юрия Мороза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала на своей страничке в соцсети актриса Виктория Исакова. Эти слова посвящены её мужу — режиссеру Юрию Морозу, который ушел из жизни год назад в 68 лет.

Слова соболезнования и поддержки под постом выразили артисты Павел Деревянко, Ирина Розанова, Максим Виторган, Елена Валюшкина, Алла Сигалова, Катерина Шпица.

«Замечательный наш Юрий Палыч, сколько тепла, добра он приносил. Мне в том числе. Всегда помню и люблю», — написала Александра Урсуляк.

Год назад ушел из жизни известный режиссер Юрий Мороз. Фото: соцсети Виктории Исаковой

Не только коллеги выразили соболезнование, но и подписчики Виктории Исаковой поддержали её: «Вы одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо видела». «Любовь всегда важнее времени». «Дорогая Вика, вы очень счастливая женщина, что эта любовь была в вашей жизни так много лет и у вас есть замечательная дочь от этой любви. Ваш муж замечательный человек и режиссёр. Недавно пересматривала „Каменскую“, там очень видно, с какой любовью снимал вас там Юрий Павлович. Светлая память талантливому режиссеру и прекрасному человеку. Спасибо за потрясающее кино. А вас, Виктория, хочется обнять через экран всей большой зрительской любовью.

Вы через столько прошли…».

Режиссер Юрий Мороз, снявший сериалы «Каменская», «Содержанки», «Братья Карамазовы», «Апостол», скончался 14 июля от рака поджелудочной железы, который был диагностирован в конце 2023 года. Онкология была обнаружена на поздней стадии. Последним стал фильм «Я не могу без тебя».

Удивительно, но пока не откликнулась постом на годовщину отца старшая дочь режиссера Дарья Мороз. Она активный пользователь соцсетей. Год назад на прощании с Юрием Морозом она сказала, что у её отца сначала была одна семья, очень счастливая, — с актрисой Марией Левтовой, которая и родила Дашу. Марина Левтова трагически погибла в 2000 году во время катания на снегоходе. Потом была вторая семья — с Викторией Исаковой, в этом браке родилась их дочь Варвара Мороз, которой сейчас 10 лет.

42-летняя Дарья Мороз призналась, что ее папа всегда был центром их семьи. Этого центра, связующего звена не стало. Трудно сказать, насколько часто и близко общаются Дарья и Виктория Исакова. В соцсетях их вместе нет. Наверное, потому что у каждой своя жизнь, свои заботы, работа… Или?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Мороз ушел из жизни тихо, в любви: «С одной стороны лежала Вика, с другой — Даша, а он просто уснул»