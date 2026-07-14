Экс-премьер Украины Юлия Свириденко отказалась от должности посла в США Фото: REUTERS.

УВОЛЬНЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СВИРИДЕНКО И ПЕРЕСТАНОВКИ В КИЕВСКОЙ ВЛАСТИ

Буквально позавчера украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский объявил, что переставляет в своем борделе кровати, простите, обновляет правительство. И даже рассказал, что нашел взаимопонимание с премьер-министром Юлией Свириденко, которой будет поручено направление отношений с самым важным и ключевым союзником. И все сразу сделали вывод, что экс-премьер, которую, кстати, Верховная рада оперативно отправила в отставку, заменит на посту посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину, тем более, что последняя написала заявление6 с просьбой об отставке.

Владимир Зеленский провел перестановки в правительстве Украины Фото: REUTERS.

Но что-то пошло не так… Сначала Свириденко сама отказалась от должности посла в Штатах, а потом прошла информация, что она станет главой Офиса президента Украины (ОПУ). При этом нынешний глава ОПУ, террорист Кирилл Буданов*, экс-глава военной разведки ГУР Минобороны, заменит на должности главы Минобороны нынешнего министра Михаила Федорова.

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Вот это Андрейка Ермак, вот это затейник! Мастер на все руки. Ермак остается «серым кардиналом» Украины, вне зависимости от занимаемой официально должности. Такой перестановкой он только укрепляет свои позиции вокруг Зеленского и берет «просроченного» в окончательное окружение. Глава ОПУ – это самый близкий к «просрочке» человек. А Юлия Свириденко – это человек Андрея Ермака. Именно он взрастил ее и продвинул в главы правительства. И она очень пригодилась ему, когда Ермака уволили с этой должности, а Офис президента возглавил не самый лучший друг Ермака Буданов*.

При этом для самой Свириденко пост посла в Вашингтоне – это откровенная синекура. С одной стороны – почетно. С другой – у нее хорошие связи с американским истеблишментом, именно она готовила и подписывала сделку с администрацией Трампа о редкоземельных металлах. Одним словом, была бы там полезна Украине, прямо-таки человек на своем месте. Тем более, что есть и третья сторона у этой медали – антикоррупционные органы Украины НАБУ и САП уже неоднократно допускали очень тонкие и прозрачные намеки, что Свириденко сама замазана в коррупционных скандалах, в том числе и в деле Миндича, сбежавшего по выстроенному для него высокопоставленным покровителем «зеленому коридору» в Израиль. Должность посла сделала бы ее недосягаемой для украинских правоохранителей, в отличие от поста главы ОПУ, предыдущего хозяина, которого уволили в связи как раз с коррупционным скандалом.

Андрей Ермак остается «серым кардиналом» Украины Фото: REUTERS.

Но Свириденко нужнее Ермаку в Киеве, возле Зеленского, в самом ближнем кругу. И она послушно выполняет ту функцию, которую экс-глава ОПУ на нее возложил. К слову, новый премьер-министр, на кандидатуре которого сошлись все местные эксперты, председатель правления «Нафтогаза» и директор «Укрнафты» Сергей Корецкий – человек того самого Тимура Миндича. И, естественно, через него, опять же Ермака. Если учесть, что эти двое – Миндич и Ермак – ближайшие друзья Зеленского, то «просрочка» явно укрепляет такими назначениями свои позиции в украинской элите не только формально, но и фактически. И не стоит думать, что если он узурпатор и диктатор, то ему это не нужно. Чем больше людей в высших эшелонах власти будут повязаны с ним кровью или деньгами, тем прочнее его положение.

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Что касается Буданова*, то у него отношения с «просроченным» явно не сложились. Его до сих пор на Украине воспринимают как одного из конкурентов Зеленского на будущих выборах президента (ведь когда-то они все-таки состоятся). Ссылая его в Министерство обороны, Зеленский делает все, чтобы будущие неудачи ВСУ и отступление украинской армии, которому не видно конца, прочно ассоциировалось именно с этим персонажем. От грядущего ужесточения мобилизации Буданов* также не сможет отмыться в глазах населения, тем более что он сам признает, что без этого - никуда.

Одним словом, Ермак и компания, в которую входит и Зеленский, снова разыграли свою комбинацию и обвели всех вокруг пальца под красивые слова о смене политической стратегии для достижения Киевом «новых перемог» и «грандиозных успехов». В реальности сделано все, чтобы «просрочка» вместе со своими подельниками получил возможность воровать еще больше при абсолютной безнаказанности и гнать на убой как можно больше украинцев.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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