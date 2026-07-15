Дайте ребенку скучать: Неочевидные правила воспитания ребенка на летних каникулах

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Лето для многих родителей – та еще головная боль. Да, нет школьных домашних заданий и оценок, но нет и контроля за чадом. А это означает, что подростки (те, кто не в летнем лагере и не у бабушки в деревне) будут проводить время в телефоне, соцсетях, видеоиграх днями напролет.

Казалось бы – что плохого? Сидит дома, значит, не убьется где-нибудь на тарзанке, не подерется со сверстниками, не влипнет в неприятности.

Хорошо?

- Мое поколение взрослело на улице, - говорит педагог Элина Варфоломеева, мама троих детей, основатель образовательного центра «ГрамотаГрад». - Не потому, что родители были безответственны — просто так было устроено детство. Упал на площадке — встал, отряхнулся, дальше пошел. Поссорился — помирился. Проиграл — попробовал снова. Ни один из этих эпизодов не казался «воспитательным моментом». Но именно они формировали то, что сегодня называют резилентностью — способностью не ломаться от неудачи.

* Разбитая коленка — это не травма. Это первый урок по управлению болью. И первый урок безопасности, умения думать, обходить препятствия.

* Конфликт в песочнице — первый опыт переговоров.

* Скучный день без развлечений — тренировка способности создавать смыслы, игры самостоятельно, без внешнего стимула.

- Проблема современных гаджетов в том, что они лишают ребенка важного для набирания опыта момента – скуки, - говорит Элина Варфоломеева. - Ребенок, которому никогда не было скучно, не умеет думать. У него нет стремления чего-то достичь – ему дают победу сразу и с громкими аплодисментами из динамика телефона. Он умеет только потреблять контент. Сверхзащищая своего ребенка (наколенниками от травм, ограничением свободы – от опыта) мы не делаем детство лучше. Да, безопаснее снаружи. Но опаснее изнутри.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛЕТНИЙ ИНФОДЕТОКС

Инфодетокс — модное нынче слово. Очищение от цифрового шума, цифровая «голодовка». Но это понятие подкреплено физиологическими механизмами.

- Мозг ребенка 7–12 лет находится в стадии активного формирования систем произвольного внимания (то есть фокусировки на том, что, может быть, ребенка в этот момент не интересует - Ред.) , - поясняет педагог Варфоломеева. - Это значит, что он учится удерживать фокус, откладывать удовольствие, работать с задачами, у которых нет мгновенного результата. Именно эти навыки определяют успех в учебе, социальную состоятельность и профессиональную эффективность во взрослой жизни.

Смартфон работает против этого процесса. Не потому, что он «вреден» в абстрактном смысле. А потому что там бесконечная лента, переключение каждые 8 секунд, мгновенное вознаграждение удовольствиями. Мозг адаптируется под такое потребление контента. Через несколько недель такого режима ему становится трудно удерживать внимание на чем-то одном дольше минуты.

- Лето — единственное время в году, когда у нас есть шанс эту адаптацию обратить вспять, - считает Элина Варфоломеева. - Не запретом. Запрет не работает — он создает дефицит, а дефицит усиливает влечение. Работает замещение: когда жизнь настолько насыщена живыми событиями, что телефон просто не помещается в расписание.

Инфодетокс — модное нынче слово. Очищение от цифрового шума, цифровая «голодовка». Фото: Katya Shut/Shutterstock/Fotodom

ЛЕТНЕЕ ВЗРОСЛЕНИЕ

Летом важно «выбить» ребенка из привычного режима. В идеале ребенок должен оказаться в пространстве, где не работают привычные шаблоны поведения. Новая (или старая, но в большом количестве) природа, компания, отсутствие экранов. И ответственность.

Несколько конкретных вещей, которые работают, по опыту 15 лет в педагогике и наблюдений за сотнями детей Элины Варфоломеевой:

1. Позвольте чаду скучать. Не заполняйте каждую минуту. Скука — это инкубатор творчества и самостоятельности.

2. Дайте ответственность. Не задание, а зону: он отвечает за что-то конкретное — за огород, за собаку, за младшего брата в течение утра. Это реальная ответственность с реальными последствиями.

3. Не отбирайте опыт неудачи. Без спасения. Проиграл в шахматы — не утешайте немедленно. Подождите. Дайте ему самому справиться с разочарованием. Это самый важный навык, которому нельзя научить словами — только через переживание.

4. Обеспечьте живое общение. Не мессенджер, не созвон — живое. Летний лагерь, дворовая компания, поездка к родственникам. Навык строить отношения формируется только в живом контакте.

- Есть устойчивый миф, мол «лидерами рождаются – это характер», но это неправда, - считает Элина Варфоломеева. - Лидерство — это навык, который формируется в конкретных условиях. Эти условия — ситуации, где ребенок вынужден принимать решения, нести их последствия и взаимодействовать с другими людьми без взрослого-буфера. Разрешите ребенку рисковать, решать что-то самому, чтобы он научился выбирать и отвечать за последствия. Дайте возможность общаться со сверстниками, спорить, ругаться. Ребенок, которого никогда не критиковали, не умеет получать обратную связь. Ответственность появляется там, где есть последствия.

Только так можно повзрослеть. И дети, которые возвращаются с таким опытом в школу осенью, выглядят совсем по-другому по сравнению с теми, кто просидел все это время в гаджетах.

КСТАТИ

Сколько времени нужно проводить с ребенком

Замотанные на работе родители порой испытывают чувство вины, чтобы они буквально не видят ребенка летом. Сколько нужно времени в день, чтобы не потерять тонкую связь между взрослеющим подростком и родителями?

- Самое главное, не сколько вы проводите времени с ребенком, а насколько качественно, - считает психолог. - То есть можно побыть вместе час, но с глубоким погружением, и это будет равноценно целому дню совместного времяпровождения. И также, если вы целый день находитесь с ребенком, но мысли у вас заняты решением каких-то взрослых вопросов, то ребенок это считывает и еще больше будет требовать к себе внимания. Очень здорово завести какой-то ритуал или традицию, когда вы будете вместе.

Например, в конце дня обсуждать прошедший день, постараться дать ребенку возможность выговориться. Ребенок будет чувствовать свою значимость и любовь.

Или совместный просмотр мультиков, фильмов, рассказ о том, что вы смотрели в детстве, выбор и обсуждение вместе с ребенком, что стоит посмотреть всей семьей. «Во-первых, так вы прививаете ребенку вкус, во-вторых, во время просмотра вы будете общаться, обсуждать поступки героев, ситуации», - отмечает Элина Варфоломеева.

Даже совместная игра в телефоне (желательно, конечно, развивающая): мемори, запоминание стран или столиц и т.п.

Ну и самое главное, если вы что-то обещаете ребенку, какую то поездку или прогулку, то обязательно выполняйте!

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