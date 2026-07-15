Не сидите «колесом»: как избежать болей в спине и не довести дело до операций

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Очередное онлайн-заседание Научного совета РАН «Науки о жизни» было посвящено лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательной системы.

- Масштаб заболеваний опорно-двигательной системы на самом деле катастрофический, - отметил академик, заместитель президента РАН, Владимир Чехонин. - По некоторым оценкам, почти 2 млрд людей на планете страдают теми или иными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Особенно это проявляется у лиц старше 50-60 лет. Неслучайно, учитывая процесс старения населения планеты, Всемирная организация здравоохранения объявила первое десятилетие XXI века декадой костей и суставов. Наиболее распространенные заболевания опорно-двигательного аппарата – остеоартрит, остеопороз и саркопения.

- В России за последние пять лет у людей старше 60 лет количество случаев заболеваний костно-мышечной системы (КМС) выросло на 34%, - рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, член-корреспондент РАН Антон Назаренко. – Впервые выявленных – на 44%. За 2025 год зарегистрировано более 1,56 млн новых случаев заболеваний КМС.

Если вдуматься, то цифры поражают. Да, люди стареют, организмы изнашиваются, но такого количества случаев раньше не было. С чем же это связано?

ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ

- Причина болей в позвоночнике, глобально говоря, это наш образ жизни, - уверен заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН Андрей Гринь. – Позвоночник – важная часть опорно-двигательного аппарата. Когда приходит пациент, жалуясь на боль в позвоночнике, я сразу спрашиваю, а есть ли у него боли в тазобедренном суставе, в коленном и так далее. А все дело в малоподвижности.

К сожалению, на образ жизни врач повлиять не может. А пациенты не задумываются, что непосредственная причина всех проблем с позвоночником — это несоответствие нагрузки, которой подвергается позвоночный столб, и той, которую могут выдержать окружающие мышцы.

- Если мы на машину нагрузим больше вес, чем она может нести, у нее ломается ось. А если мы нагружаем свой позвоночный столб, свои суставы, свои хрящи избыточной нагрузкой, будь это спортивная травма, серьезный подъем тяжести или просто избыточная масса тела, то они будут разрушаться. Это процесс естественный, и он будет прогрессировать. И никакие лекарства это не остановят, - говорит Андрей Гринь.

Из основных причин заболеваний позвоночника (собственно, как и заболеваний других суставов, о чем говорили другие эксперты РАН – прим. Ред.) Андрей Гринь назвал три:

* Малоподвижный образ жизни (когда мы сидим, сгорбившись, позвоночник «колесом», эксперты называют это кифозирование позвоночника).

* Избыточный вес как главная нагрузка.

* Отсутствие регулярных тренировок (в случае с позвоночником – мышц торса).

Причина болей в позвоночнике, глобально говоря, это образ жизни. Фото: staras/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ ПОЗВОНОЧНИК

Главным для здоровья позвоночника Андрей Гринь считает мышечный каркас спины:

- Первыми начинают болеть мышцы из-за того, что их не тренируют, а им приходится поддерживать всю тяжесть бытия: мы с вами не симметричная структура, вся нагрузка на позвоночный столб приходится спереди, где «висят» все наши органы. А противовес этому всему – мышцы спины. И когда они устают, они начинают болеть, - объясняет Андрей Гринь.

Врачи называют это миофасциальный синдром, недостаточность мышечного корсета. Также в ходу «боли напряжения», люмбалгия и т.д.

- Лечат такие боли в спине все – начиная от неврологов, заканчивая остеопатами, массажистами, кинезиотерапевтами и так далее. Лечат самыми разными средствами – миорелаксантами, массажами, ЛФК, иглоукалыванием, грязями, банками, корсетами… И это иногда даже помогает! Человек на время забывает о боли, - рассказывает Андрей Гринь.

Но если пациент так и не начинает заботиться о мышцах спины, по-прежнему их не тренирует, то со временем боль вернется. Но уже с поражением межпозвонковых суставов, с остеоартрозом и другими болями.

Если нет мышечного корсета, то нет и питания межпозвонковых дисков, они разрушаются, не помогают уже никакие препараты. Нейрохирурги могут помочь человеку – остановить или замедлить прогрессирование болезни, спасти спинной мозг от сдавливания, гибели из-за компрессии позвоночника, где разрушены суставы.

Но, по словам Андрея Гриня, это лишь 25% процентов успеха. А 75% зависит от человека:

- Мы должны объяснить пациенту важность мышечного каркаса спины. Но мы все разные, и не только само лечение, но и дальнейшая жизни пациента будет зависеть от десятков факторов, не только от его возраста, образа жизни, вредных привычек и генетики:

* оптимист он или пессимист (те, кто верит в хорошее, выздоравливают быстрее и заботятся о себе лучше);

* холостяк или семейный человек;

* работающий или пенсионер;

* с хорошим достатком или не очень;

* есть какие-то дополнительные соматические заболевания или нет, были ли дополнительные операции.

- Мы лечим не патологию, а больного с его сложившейся жизнью и характером. Наши 20 пациентов с грыжами позвоночника получают 20 разных типов лечения, свои личные назначения, - говорит Андрей Гринь.

Но есть и общие принципы для всех, кто жалуется на боли в спине или уже пережил операцию (см. Кстати).

КСТАТИ

Главные «киты» профилактики болей в спине

* Стараться не гнуть спину «колесом», когда сидите за столом.

* Обязательная утренняя разминка (15 минут, чтобы разогреть суставы и мышцы).

* Периодическое плавание на спине или брассом.

* Избегать статических и осевых нагрузок (подъем тяжестей, например: при болях в спине нельзя поднимать штангу с пола, но можно делать жим штанги лежа). Но при этом обязательно прокачивать мышцы спины и брюшного пресса 2-3 раза в неделю.

* Вести активный подвижный образ жизни и стараться сохранять хорошее настроение.

Также тем, кто жалуется на боли в спине, могут порекомендовать курсы массажа (2-3 раза в году по 7-10 сеансов), тепловые процедуры (баня, сауна и т.д.), чтобы восстановить нормальный кровоток в мышцах. Но рекомендовать (и запрещать) должен врач!

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А еще недообследованность

К сожалению, боли в позвоночнике могут говорить о совершенно различных заболеваниях:

- Дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике (прогрессирующий процесс постепенного разрушения и износа структур позвоночного столба: позвонков, межпозвонковых дисков, суставов и связок. Часто связан с возрастными изменениями).

- Воспалительный процесс (остеомиелит, абсцесс и т.д.).

- Опухоли, метастазы.

- Нейропатия (повреждение периферических нервов).

- Грыжи, смещение дисков.

- Аутоиммунные заболевания и др.

Причин может быть множество, но сигналят они первоначально только одним – болью.

«К счастью, для точной диагностики у нас есть сейчас множество инструментов: КТ, МРТ, лабораторные исследования… Главное, чтобы пациент пришел к врачу, а не «замазывал» боль нестероидными средствами», - говорит Андрей Гринь.

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