Фото: Александр Река/ТАСС/Shutterstock/Fotodom

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 15 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 715 дронов

2. ВСУ убивают священников

3. Боевики маршировали по Елисейским полям

4. В Ирландии увидели Киев в дыму

5. Байден-младший признался в ненависти к Украине

6. Поляки унижают украинцев как могут

7. Глава Укроборонопрома сбежал от ответственности

8. В Чернобыле снова полыхает пожар

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 15 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя более 160 боевиков. Разбиты четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка войск уничтожила до 140 националистов. Сожжены 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Запада» вывели из строя свыше 210 человек. Разбиты 15 автомобилей и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: более 330 военнослужащих, пять бронемашин и три автомобиля.

«Восток» выбил из рядов противника свыше 475 солдат. А также две бронемашины и 11 автомобилей.

«Днепр» упокоил свыше 65 боевиков. Утилизированы 16 автомобилей и пять станций РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб. Поразили два снаряда HIMARS и 715 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 15 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ВСУ убивают священников

Насельник Свитязского Петропавловского мужского монастыря, иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был расстрелян заградотрядом ВСУ. Священнослужитель Украинской православной церкви ранее был принудительно мобилизован. Он попытался избежать участия в боевых действиях. Итог — пуля от карателей. Ранее насильно мобилизованный католический священник Орест Черный погиб во время военных учений в Черновицкой области . Официально причины смерти священника не назывались, но Черного призвали на службу, несмотря на его духовный сан и на то, что он был не здоров. Оресту Черному было 47 лет. ВСУ подтверждают давнее наблюдение - креста на них нет.

Боевики маршируют по Елисейским полям

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», резко оценил участие украинских боевиков в параде в честь Дня взятия Бастилии. В соцсети X он написал: «Украинские солдаты на Елисейских полях - на президентской трибуне аплодируют будущей войне, которую хотят развязать, и крови других, которую хотят пролить. Это отвратительно!» 14 июля Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой примчался в Париж, чтобы увидеть марширующих отморозков из ВСУ и получить обещания новых денег дронов и САУ. Свобода уходит нагая…

Украинские военнослужащие во время парада в Париже Фото: REUTERS.

В Европе видят Киев в дыму

Ирландский журналист Чей Боуз сообщает западной аудитории, которую кормят сказками про украинские триумфы: украинскую столицу затянуло дымом после авиаударов российской армии. В соцсети Х он констатировал: «После тактических российских ударов Киев покрыт дымом». И указывает читателям на нелепость утверждений западных СМИ, что "киевский режим одерживает верх". Откуда дымы? Предыдущей ночью ВС РФ, по данным Минобороны России, нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК в Киеве, которые делают ракеты и дроны. Но на западе увидят обломки, упавшие на крыши соседних жилых кварталов.

Сын экс-президент США сдал украинскую банду

Украино-американский журналист DJ Vlad взял интервью у Хантера Байдена, сына 46-го президента США. В беседе на Ютуб-канале Байден-младший признался, что в незалежной все прогнило: «Я был наивен и не понимал, каким змеиным гнездом является Украина». Хантер Байден рассказал, что через некоторое время понял, что «облажался», согласившись присоединиться к совету директоров украинской газодобывающей группы Burisma. Полгода назад Хантер Байден назвал незалежную «рассадником зла» с «невероятным уровнем коррупции». А миллионы, полученные в совете директоров Burisma, на украинских детей он пожертвовать не хочет?

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер. Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

Поляки унижают украинцев

The Guardian сообщает: украинцы в Польше жалуются на унижения со стороны поляков. Издание приводит слова типичной украинки: «Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня трясет от ярости из-за того, как они на нас смотрят, как с нами обращаются». В этом призналась графический дизайнер, киевлянка Ольга. Публикация подтверждает: многих граждан незалежной унижает обращение на польских погранпереходах. Британская газета также указывает, что большинство жителей Польши испытывают неприязнь к более чем миллиону украинцев, которые сегодня живут на территории республики (и большинство из которых не работает). Простой вопрос — а зачем вы эту орду впускали в свою страну?

Главный оборонщик ушел в отставку

«Страна» сообщает: гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин ушел со своего поста. О причинах ухода сам он не сообщил. Комментариев от официальных лиц тоже не было. Но накануне на эту контору с критикой обрушился Зеленский. Это было связано, в частности, с тем, что еще 6 июля, после массированного удара ВС РФ по объектам ВПК, в городе Вишневое под Киевом случился большой пожар на складе боеприпасов с детонацией и массовой эвакуацией жителей. Зеленский заявил, что должностные лица концерна «Укроборонпром», виновные в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами в Вишневом, пойдут под суд. Ну вот один пошел — но садиться он явно не собирается.

В Чернобыльской зоне вновь полыхает пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь борются с огнем. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям скупо информирует: «В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки». До того крупный пожар начался в конце июня — и полыхал две недели, дым дотянулся до Киева. Украинские метеорологи зафиксировали сильное загрязнение воздуха опасными продуктами горения. При том в начале июля в Чернобыле заметили редкий природный феномен - огненный смерч. А может, это очередное киевское вундерваффе?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Войска НАТО на Украине и «Купол» от российских ракет: что пообещала Зеленскому «инвалидная» коалиция в Париже