Олимпийский чемпион Евгений Плющенко не только был почетным гостем турнира, но и принимал в нём участие. Фото: пресс-служба Radio Monte Carlo

Во «Внуково Кантри Клаб» отшумел первый летний турнир по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup. В турнире приняли участие как опытные игроки, так и новички. По итогам соревнований победу одержал Александр Козбинов. Также в тройку лидеров вошли Антон Сухобрусов и Александра Серова.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко не только был почетным гостем турнира, но и принимал в нём участие. Это был один из первых выходов Евгения в свет после пластики у Тимура Хайдарова. Напомним: спортсмен не так давно сделал операцию на веках. Сейчас послеоперационные отеки сошли, и Евгений выглядит посвежевшим.

Фото: пресс-служба Radio Monte Carlo

Репортеры отметили и другую гостью турнира — актрису Анну Невскую. Это был первый выход актрисы после родов. Весной Анна Невская впервые стала мамой в возрасте 49 лет. Актриса, известная по ролям в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Склифосовский», родила сына 18 марта.

Фото: пресс-служба Radio Monte Carlo

«В нашей семье большая радость! У нас родился долгожданный сыночек! Добро пожаловать, Даниил Дмитриевич! Мы очень тебя любим!» — делилась в своих соцсетях Невская.

После родов актриса быстро пришла в форму и выглядит сейчас такой же стройной, как и прежде. На турнир Невская приехала в летнем ансамбле: легкой белой рубашке и кремовых шортах.

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