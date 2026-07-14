Дочь Орнеллы Мути: «Мы всегда будем ездить в нашу любимую Россию»

Любите Россию - будете вечно молоды! На этом недавнем фото Орнелле (она справа) 71 год, ее дочери Найке - 51!imago stock&people/globallookpress.com

Итальянский журналист Роберто Д'Агостино взял моду распекать свою знаменитую соотечественницу - киноактрису Орнеллу Мути за то, что она вопреки официальной позиции Евросоюза с симпатией относится к России. Мол, хорошо отзывается о русских и продолжает бывать в Москве. Это, в конце концов, надоело дочери Мути Найке Ривелли. Она опубликовала в своих соцсетях жесткое обращение к «обличителю», потребовав прекратить травлю.

- Мы с мамой всегда будем ездить в Россию, потому что у нас там есть родственники, понятно? А русские - замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию! - не скрывая эмоций, заявила Найке. А в конце добавила по-русски: «Привет, да!»

Дочка актрисы Орнеллы Мути: "Мы с мамой всегда будем ездить в Россию, потому что у нас там есть родственники, понятно?" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Действительно, до революции предки Мути жили в Петербурге: дед был медиком, а бабушка пианисткой. Орнелла признается, что чувствует себя в России как дома, любит русскую культуру и задумывается о получении российского гражданства.

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