Слон-убийца в Непале опять сбежал: почему гибель семьи из четырех человек осталась безнаказанной

Слон по имени Дхурбе собственной персоной. Свое имя он получил в память о первой жертве, солдате, которого он растоптал ещё в 2009 году. Фото: Aabha Pokharel @ Wikipedia

Непальцев терроризирует дикий слон, который убил 25 человек, в том числе четверых членов одной семьи. Но ему решили оставить жизнь.

Международные фонды по защите дикой природы платят местным властям и заповеднику миллионы долларов. Не будет слонов - не будет и миллионов.

Позиция зоозащитников: слон не виноват, его довели люди. Позиция простых местных жителей: от таких монстров надо избавляться.

Мы попытались разобраться в этой печальной истории.

СТЕНЫ РУХНУЛИ МГНОВЕННО

Четверо убитых в одной семье - отец, мать, невестка и крохотный внук фермера Шаничары Боте. Причем животное расправилось с ними, сделав перерыв в 14 лет.

Боте жили на окраине национального парка Читван, главной природоохранной зоны Непала. В декабре 2012-го разъяренный слон проломил стену их глинобитного домика в деревне Дропатинагар и насмерть затоптал родителей Шаничары. К тому моменту на счету гиганта было уже немало жертв.

Власти района Читван распорядились его ликвидировать. В джунгли двинулась сотня солдат и рейнджеров. Слона дважды ранили, но он сумел сбежать и перестал показываться людям.

Семья же перебралась в деревушку в 25 километрах, надеясь, что реки, отделяющие ее от места трагедии, станут преградой для животного.

Через несколько лет слон объявился и снова принялся нападать на людей - правда, без смертельных последствий.

А ночью 5 июля этого года кошмар для Боте повторился.

«Я услышал сильные удары. Стены рухнули мгновенно. Невестка выбежала, держа на руках моего внука, но слон успел их перехватить», - вспоминает Шаничара. Его жена подожгла сухую солому, огонь отпугнул слона. Дом сгорел, зато остальные спаслись.

Разгневанные местные жители перекрыли мост через реку, обвиняя руководство парка в бездействии.

У слона есть имя - Дхурбе. Так его назвали в память о первой жертве, солдате, которого он уничтожил в 2009-м, когда тот на военной базе пытался отогнать незваного гостя от домашней слонихи.

Всего Дхурбе убил 25 человек, в том числе четверых членов одной семьи. Фото: Gurung pratap @ Wikipedia

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН

Национальный парк Читван, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - огромная, почти на 100 тысяч кв.км. долина, местами заболоченная и поросшая джунглями, окруженная реками. До середины прошлого века она была охотничьими угодьями местной королевской семьи. В зависящую от Британии страну приезжали поохотиться иностранные гости. Дед Елизаветы II, король Георг V, к примеру, за один визит застрелил в Читване 39 тигров, 18 носорогов и 4 медведей.

Туристы в нацпарке Читван наблюдают за носорогом. Фото: iPics/Shutterstock/Fotodom

Но в семидесятые годы прошлого века все поменялось. Желая занять местечко получше на международной арене, получить гранты на охрану природы и заработать на экотуризме, непальские власти объявили долину заповедником, расположили в ней военные блокпосты. И выгнали оттуда даже коренные племена, которые раньше кочевали, избегая путей миграции диких слонов. Аборигенам пришлось осесть в деревушках по окраинам парка и заняться земледелием. Запасы пшеницы, риса и кукурузы, естественно, привлекают животных.

В Читване живут 60 диких слонов. Всего в стране их осталось 200.

НОСОРОГИ ОБНЮХИВАЮТ БАНКОМАТЫ

Путешественница из Белоруссии Екатерина останавливалась в окрестностях Читвана.

- Меня поразило, что в населенные пункты свободно заходят носороги, гуляют по улицам, банкоматы обнюхивают, - говорит она. - Причем они считаются более опасными, чем слоны - развивают огромную скорость и сбивают человека не столько рогом, сколько всей массой тела. На самых агрессивных - красные ошейники. Животных усыпляют сотрудники парка и надевают на них эти знаки.

- И что делать, если видите красный ошейник?

- В гостинице объяснили, что не надо к таким приближаться.

- Всего-то? А диких слонов наблюдали?

- Нет. Но знаю, что они появляются возле людей в поисках еды или домашних слоних - в период спаривания.

Менеджер местного отеля Ishq Sanctum Нияз рассказал «Комсомолке»:

- О Дхурбе у нас слышали все. Но он не единственный. Несколько лет назад тут бродил другой. Подходил к людям даже днем, повредил стены нескольких отелей, крыши. По городу ездили патрули, боялись, что туристы спутают его с домашним слоном.

- Зачем он стены ломал и что с ним стало?

- Искал поесть. Потом просто ушел.

- А где сейчас Дхурбе?

- Сбежал. Его все еще ищут.

- Он мог специально охотиться на семью Боте?

- Я так не думаю. Просто совпадение.

ГРАНТОДАТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ

Животное ищут, чтобы усыпить дротиками со снотворным, вколоть подавляющий агрессию гормональный препарат, подпилить бивни. И «окольцевать» ошейником со спутниковым маячком, чтобы охрана парка могла отслеживать его передвижения и высылать навстречу патрули.

Самое удивительное, что с Дхурбе так уже делали в начале 2020-х - но он умудрялся сбрасывать ошейник. Руководство парка утверждает, что в момент последнего нападения на шее слона была работающая метка. Однако маячок передавал данные каждый час, а не постоянно - вот, мол, и не уследили.

Но деревенские жители уверяют: слон бродил в округе девять дней, администрации заповедника на это было просто наплевать. Понадеялись на авось.

Всемирный фонд дикой природы, WWF*, ежегодно выделяет Непалу на природоохрану $8-9 млн. (средняя зарплата в стране - $200 - 15 500 руб.). А есть еще гранты ООН, Лондонского зоологического общества и так далее.

И вот эти грантодатели после прошлой попытки убить Дхурбе оказались очень недовольными. Поставили это непальским властям на вид.

А теперь Рохит Карна, руководитель программы WWF в Непале, недвусмысленно напомнил: «Донорские средства и доходы от туризма зависят от сохранения знаковых видов животных». Поэтому - только мягкие меры!

Блогер Джунга Бахадур в ответ собирает подписи под петицией с призывом уничтожить слона. И говорит: «Мы не можем умирать только для того, чтобы угодить защитникам природы».

ПСИХОЛОГИЯ МАНЬЯКА?

Зоолог, научный журналист Ос Арутюнян объясняет:

- Раз в год у слонов-самцов бывает муст - гормональный взрыв, когда они становятся чрезвычайно агрессивными. Такое состояние может продолжаться месяц-два.

При этом, как и у человека, у каждого слона свой характер. И среди них тоже встречаются маньяки. Но агрессия Дхурбе может быть связана с тем, что его с детства обижали люди.

Слоны живут в среднем до 60 лет, и Дхурбе теоретически может терроризировать людей еще пару десятилетий. К старости у слонов, опять-таки как у людей, характер только портится. Подпиливание бивней, гормональная терапия будут давать только временный эффект.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАПАДАЕТ РАЗЪЯРЕННЫЙ СЛОН

- Не кричать, не махать руками.

- Бежать зигзагами или кругами, массивному животному сложно маневрировать.

- Бросить на бегу какой-то предмет - рюкзак, куртку, шляпу - не расстояние не меньше трех метров от вашей «траектории». Это может отвлечь слона.

- Двигаться туда, где слону будет тяжело пройти - например, на крутой склон, в глубокий овраг.

- Если животное вас настигло, примите позу эмбриона и защитите голову и шею руками.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ГИБНЕТ В МИРЕ ОТ НАПАДЕНИЙ СЛОНОВ

349 человек за последнюю четверть века стали жертвами слонов в Непале.

2829 человек погибли по той же причине в Индии за последние пять лет.

6000 диких слонов в год в среднем погибает во всем мире.

*Признан в России иноагентом и нежелательной организацией.

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