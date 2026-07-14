Юлия Савичева много лет живет на две страны ради ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Юлия Савичева показала дочь по важному поводу. Анне исполнилось девять лет. В честь дня рождения ребенка артистка опубликовала фотографию наследницы.

Юлия Савичева впервые за несколько лет показала свою дочь Аню, которая живет в Европе. "Сладость моя, с Днем рождения! Девять лет прошло! Как же быстро летит время…" - подписала фотографию певица.

Аня родилась в Португалии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ребенка артистка родила в браке с композитором Александром Аршиновым. Девочка появилась на свет в Португалии, где живут родители Аршинова. Аня осталась с ними.

"Самое сложное решение я приняла, когда Аня только появилась на свет и мне в первый раз нужно было ее оставить. Потом, когда уже постоянно стали летать из страны в страну, все к этому привыкли. Опять же повезло в периоды ее взросления: когда она впервые пошла, села на горшок, заговорила - мы были рядом", - поясняла Савичева.

Певица замужем за Александром Аршиновым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сейчас Савичева использует любую возможность, чтобы быть вместе с Аней. Она не собирается перевозить дочь в Россию. Исполнительница ездит в Европу и называет Аню своей главной ценностью.

"Я хочу, чтобы она выросла счастливым человеком. Для меня важно не навязывать ей свои желания, а помочь найти собственный путь. Если она выберет не музыку, а совершенно другую профессию, я приму любое ее решение. Дочь у меня очень музыкальная. Она любит петь", - рассказывала певица.