Герой спецоперации «Z» Станислав Демин ликвидировал диверсионную группу

Рядовой Сергей НЕВЕРОВ и младший сержант Станислав ДЁМИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

СОРВАЛ АТАКУ ВРАЖЕСКОГО ДРОНА

Рядовой Сергей НЕВЕРОВ

«Рядовой Сергей Неверов в составе расчета выполнял задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.

Выдвинувшись в назначенный район, Сергей с боевыми товарищами изучили местность и приступили к оборудованию опорных пунктов и огневых точек на десантно-опасных участках и танкоопасных направлениях.

Во время проведения инженерных работ Неверов на незначительном удалении обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который барражировал, вел разведку и ожидать подходящего момента для сброса боекомплекта. Прицельным огнем из личного оружия Сергей уничтожил его. Украинский дрон рухнул на существенном удалении.

Благодаря бдительности рядового Сергея Неверова боевая задача по фортификационному оборудованию позиций мотострелкового подразделения была выполнена в установленные сроки».

ЛИКВИДИРОВАЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Младший сержант Станислав ДЁМИН

«Младший сержант Станислав Демин в составе группы снабжения доставлял боеприпасы и продовольствие на передовые позиции.

При выполнении боевой задачи Станислав обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении позиций российских войск. Он оперативно, по средствам радиосвязи сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.

Ведя прицельный огонь, Демин лично уничтожил двух диверсантов. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли потери и отступили.

Грамотные и самоотверженные действия младшего сержанта Станислава Демина позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской диверсионно-разведывательной группы в зоне ответственности подразделения, не допустить атаки российских позиций, а также своевременно доставить боеприпасы и материальные средства на передовую в установленные сроки».