Воины «крылатой пехоты» ведут «свободную охоту» в поиске врага

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчета 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.
На записи можно увидеть, как ударные дроны десантников успешно ликвидировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) с запасами продовольствия и бронемашину ВСУ, которой перебрасывали пехоту в Запорожской области.
В ходе выполнения боевых задач в районе Ореховского направления воины «крылатой пехоты» ведут «свободную охоту» к северу от населенных пунктов Григоровка и Малокатериновка.
Применение ударных беспилотников в этом районе значительно облегчает работу штурмовым группам ВДВ, способствуя их продвижению и занятию выгодных позиций.
В это время штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» проводят в зоне спецоперации тренировки по отработке наступательных действий.
В ходе учений бойцы оттачивали навыки прорыва обороны условного противника, уделяя особое внимание взаимодействию с подразделениями беспилотников для огневого поражения и уничтожения позиций.
Командирами соединения был отработан метод ведения огня, обеспечивающий скрытность и скорость перемещения: используя дымовые завесы, подразделение разделилось на боевые «двойки», вышло к позициям вероятного противника и провело штурм с применением автоматов, гранатометов и учебных гранат.
На тренировках большое внимание уделяется действиям по отражению атак условных ударных БПЛА противника с использованием маскировки.
«Регулярные интенсивные занятия по боевой подготовке позволяют штурмовым подразделениям поддерживать высокий уровень боеспособности и эффективно решать поставленные задачи», - отметили в военном ведомстве.