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Политика15 июля 2026 2:00

Воины «крылатой пехоты» ведут «свободную охоту» в поиске врага

Они уничтожают живую силу и технику противника в Запорожской области
Александр БОЙКО
Тренировка штурмовых подразделений группировки войск «Днепр». Фото: Минобороны РФ

Тренировка штурмовых подразделений группировки войск «Днепр». Фото: Минобороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчета 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

На записи можно увидеть, как ударные дроны десантников успешно ликвидировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) с запасами продовольствия и бронемашину ВСУ, которой перебрасывали пехоту в Запорожской области.

В ходе выполнения боевых задач в районе Ореховского направления воины «крылатой пехоты» ведут «свободную охоту» к северу от населенных пунктов Григоровка и Малокатериновка.

Применение ударных беспилотников в этом районе значительно облегчает работу штурмовым группам ВДВ, способствуя их продвижению и занятию выгодных позиций.

В это время штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» проводят в зоне спецоперации тренировки по отработке наступательных действий.

В ходе учений бойцы оттачивали навыки прорыва обороны условного противника, уделяя особое внимание взаимодействию с подразделениями беспилотников для огневого поражения и уничтожения позиций.

Командирами соединения был отработан метод ведения огня, обеспечивающий скрытность и скорость перемещения: используя дымовые завесы, подразделение разделилось на боевые «двойки», вышло к позициям вероятного противника и провело штурм с применением автоматов, гранатометов и учебных гранат.

На тренировках большое внимание уделяется действиям по отражению атак условных ударных БПЛА противника с использованием маскировки.

«Регулярные интенсивные занятия по боевой подготовке позволяют штурмовым подразделениям поддерживать высокий уровень боеспособности и эффективно решать поставленные задачи», - отметили в военном ведомстве.