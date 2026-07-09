Герой спецоперации «Z» Алексей Ибрямов зашел к врагу с фланга

Сержант Андрей Белов и Рядовой Алексей Ибрямов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

СПАС РАНЕНЫХ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Сержант Андрей Белов

«Сержант Андрей Белов в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности стрелка.

Действуя в составе группы охраны, Андрей выполнял задачу по охране и обороне позиций своего подразделения.

Во время выполнения боевой задачи противник нанес артиллерийский удар по позиции, где нес службу Белов. В результате удара трое российских военнослужащих получили ранения. Не дожидаясь завершения обстрела украинских боевиков, проявляя самоотверженность, Андрей направился на помощь раненным товарищам. Эвакуировав пострадавших в безопасное место, он оказал им первую медицинскую помощь, обеспечив стабильное состояние раненых до прибытия группы эвакуации.

Благодаря самоотверженным действиям сержанта Андрея Белова удалось сохранить жизни раненым военнослужащим».

ЗАШЕЛ К ВРАГУ С ФЛАНГА

Рядовой Алексей Ибрямов

«Рядовой Алексей Ибрямов в должности стрелок-помощник гранатометчика выполняет боевые задачи в ходе проведения спецоперации.

Штурмовой группе, в составе которой действовал Ибрямов, была поставлена боевая задача по захвату вражеских позиций. В ходе наступательных действий продвижение группы Алексея было остановлено шквальным пулеметным огнем противника. Алексей, используя особенности городской застройки, обошел пулеметную позицию с фланга и, применив самодельное взрывное устройство, уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом, создав благоприятные условия для продолжения наступления.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Алексея Ибрямова боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава группы».