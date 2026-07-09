«Пуля — дура, хей-хей!» Павел Лунгин выбрал рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова

Павел Лунгин, как известно, неравнодушен к музыкантам — еще в 1990 году он выбрал именно Петра Мамонова, юродивого, эпатажного, сумасбродного русского панка и лидера группы «Звуки Му», на главную роль в дебютной картине «Такси-блюз». Когда Петра Ивановича — доросшего чуть ли не до статуса святого старца (что совсем не так) — не стало, Лунгин пообещал снять документальный фильм про актера и друга.;

А пока нашел нового Мамонова — бурятского рэпера Дмитрия Кузнецова, известного в рэп-культуре как Хаски: одного из самых талантливых и неоднозначных музыкантов и акционистов, виртуозно работающего со словом («Любимые песни воображаемых людей»), поддерживающего Донбасс с 2014 года, снимающего мини-фильмы в виде клипов и все чаще играющего в кино. Режиссер внезапно утвердил бурята на роль Михаила Лермонтова.

И это может быть весьма точное попадание, потому что ломкое нутро Хаски, сотканное из противоречий и съедаемого перманентной рефлексией, доходящей до патологии (несколько раз брался писать альбомы, которые потом отправлял в корзину), — как раз то, что отвечает природе характера Лермонтова. Вёрткий паучок Кузнецов, разумеется, проигрывает писателю и офицеру русской армии (поручик лейб-гвардии Гусарского полка), обладавшему, по свидетельствам сослуживцев, аномальной силой, в антропометрии — и все же Лунгин разглядел нутро, которое Хаски может передать точнее других.

— У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка, — писала Вера Анненкова, которой поэт посвящал строки. — Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно.

Особенности внешности и, как теперь модно говорить, «буллинг» не могли не повлиять на нутро будущего писателя. Его обзывали Маешка — в честь Маеух (на французском), уродливого горбуна из бульварных романов и комиксов. Впрочем, в юнкерском училище, как писали современники, он был не против этого прозвища и стебался над ним. А уж когда вырос — отыгрался всласть.

И вот теперь именно киноман Хаски, который в клипах часто предстает скрюченным, ломким, неестественно кривляющимся лирическим героем, назначен Лунгиным на главную роль в байопике про Лермонтова.

— Лермонтов — это вечная фигура, вечная фигура бунтаря, поэта, — уверен постановщик. — Он, с одной стороны, с Богом говорит, с другой стороны — с чертом. Самое страшное, если мы бы делали «древнего Лермонтова» Когда я почитал стихи Хаски и узнал, что он, в принципе, интересуется кино, то мы с ним повстречались, и он завоевал, так сказать, мое сердце. Он не рэпер, он поэт. И у него глаза поэта.

Помимо того, что жена Хаски Алина Насибуллина — актриса и режиссер («Шурале»), его самого часто зовут в современное кино за харизматику, неуловимую шаманскую инфернальность и запредельную искренность («Путешествие на солнце и обратно», «Коммерсант», «Искупление», «Надо снимать фильмы о любви»), а сам рэпер любит снимать сугубо кинематографичные клипы в формате мини-фильмов с автономным сюжетом.

В новой картине действие будет происходить в 1837 году. Молодой Лермонтов, пользующийся успехом у женщин, намерен взять в жены светскую львицу Екатерину Сушкову и познакомиться с Пушкиным, чтобы почитать стихи. Первая отказывает, второй погибает на дуэли. Тогда автор пытается доказать себе, что одарен. В мрачных фантазиях к Михаилу приходит Черный человек, который пророчит поэту великое будущее.

Фильм, который Лунгин позиционирует как психологический триллер, начнут снимать осенью 2026 года — есть задача охватить зимний период. А это значит, что на большие экраны картина выйдет не раньше 2027 года.