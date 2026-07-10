Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении в Запорожской области, расчёты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем (БпС) 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ.

Контратаки непростой: украинские боевики оснастили наземные робототехнических комплексы (НРТК) пулеметными установками и отправили на наши позиции.

Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области

Воины «крылатой пехоты» вовремя обнаружили выдвижение в сторону наших передовых позиций двух наземных робототехнических комплексов (НРТК) с пулеметами.

«Оба НРТК двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников. Операторы наших дронов молниеносно уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям», - комментируют кадры в Минобороны России.

Один из украинских дронов попытался отстреливаться от ударного дрона, но наш оператор резко отклонился: выполнил «горку» и нанес молниеносный удар. Украинский роботехнический комплекс был уничтожен в этой дуэли.

В военном ведомстве отмечают, что грамотное взаимодействие разведывательных и ударных расчетов БПЛА позволяет наносить максимальный ущерб противнику и срывать его планы на Ореховском направлении в Запорожской области.