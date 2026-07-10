Диверсии спецслужбы Украины готовили при прямом участии западных кураторов. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРАКТА В РОССИИ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОТ ФСБ НА 10 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный» 13 FPV-дронов с ИИ нашли и обезвредили сотрудники ФСБ. БПЛА предназначались для атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»

Федеральной Службой Безопасности России сорвана беспрецедентная по масштабу и степени угрозы серия диверсионно-террористических актов.

САПЕР НЕ ОШИБАЕТСЯ

...Один из бойцов спецназа ФСБ срезает тяжелый навесной замок на стальной двери в помещении с голыми бетонными стенами. Оно подсвечено фонарями на шлемах.

Присевший у стены оператор ФСБ отработанным движением джойстика на пульте управления пускает вперед наземного гусеничного робота.

Сотрудник спецслужбы в тяжелой экипировке сапера неспешным шагом заходит в помещение с холодными светло-серыми стенами. Вдоль них - в открытых картонных коробках, кое-где прикрытые целлофаном грозно темнеют чертова дюжина новеньких беспилотных летательных аппаратов.

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Другой специалист ФСБ аккуратно, не торопясь, отсоединяет провода. Он обезвреживает, «обесточивает» один из БПЛА, на котором закреплено взрывное устройством в темно-сером «кофре». Снимается небольшая плата.

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Сотрудник в белом халате, сидящий перед открытым ноутбуком, что стоит на столе с разобранным беспилотным аппаратом, размеренным голосом поясняет, указывая на светящийся экран:

- Роль дронов различная предполагалась. У каждого дрона - своя цветовая индикация. На экране отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дрон уже теряет связь. И предполагается, что донаведение происходит уже в автоматическом режиме.

ЦЕЛЬ ТЕРАКТА, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ УСТРОИТЬ КИЕВ: ВОЕННЫЙ АЭРОДРОМ ПОД РОСТОВОМ

Это видео — итог одной из операций Федеральной службы безопасности, на этот раз - на юге страны.

Был проведен комплекс оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Благодаря этому сорвана беспрецедентная по масштабу и степени угрозы серия диверсионно-террористических актов.

Диверсии спецслужбы Украины готовили при прямом участии западных кураторов. Беспилотники со взрывчаткой должны были атаковать военнослужащих Минобороны России. Под угрозой оказалось одно из ведущих предприятий оборонного комплекса страны. Целью смертоносных дронов были также объекты нашей военной инфраструктуры. На одном из таких как раз и была предотвращена диверсия, для которой готовились те самые БПЛА из полутораминутного видео, предоставленного Центром общественных связей ФСБ.

В Ростовской области органы федеральной службы безопасности установили гражданина России, который сбился с пути. Его обработали представители Главного управления разведки Минобороны Украины. Задачу россиянину ГУРовцы поставили дерзкую. Он должен был, используя 13 беспилотных летательных аппаратов, подорвать военный аэродром «Ростов-Центральный».

Последствия этого диверсионно-террористического акта должны были быть страшными. Гибель пилотов и авиатехников. Выведение из строя авиапарка. Разрушение инфраструктуры аэродрома.

Исполнителю «заказчики» из ГУР обещали выплатить деньги после теракта.

Задача была масштабная и дьявольская - потому противник и подготовил сразу чертову дюжину FPV-дронов, каждый из которых был оснащен системой искусственного интеллекта. При этом боевая нагрузка каждого дрона оказалась очень серьезной. Любой из них нес свыше одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

ВИДЕО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРАКТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ФСБ

ВОВРЕМЯ ОДУМАТЬСЯ

Когда житель Ростовского региона получил от представителя ГУР МО Украины это предложение, он понял его смертельную опасность и для десятков земляков, и для себя самого. Осознав, к чему этот теракт может привести, он добровольно обратился в территориальный орган безопасности. Сотрудникам спецслужбы гражданин сообщил подробности о планируемом украинской спецслужбой диверсионно-террористическом акте.

Дальше все уже шло под контролем сотрудников ФСБ .

От представителя разведки противника наша спецслужба смогла получить точные координаты тайника с FPV-дронами. А также подробные инструкции по совершению теракта.

Беспилотники были обнаружены и оперативно обезврежены. «Агент» получил аванс от украинских заказчиков — пятую часть от обещанных денег. После этого связь с разведкой врага была прервана.

Таким образом, моментально отреагировав на предоставленную сотрудникам ФСБ России информацию, наши хорошие парни предотвратили теракт на стадии его подготовки.

При том мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося теракта, продолжаются.

НАПОМИНАНИЕ ОТ ФСБ ПОСЛЕ ПОПЫТКИ КИЕВА ПРОВЕСТИ ТЕРАКТ ПОД РОСТОВОМ 10 ИЮЛЯ

Важное напоминание от ФСБ.

В соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления теракта. И если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

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