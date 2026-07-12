Тайны пророссийского подполья на Украине: как Россия узнает о подземных заводах дронов, переброске подкреплений и замаскированных инструкторах НАТО

Пророссийское подполье помогает наносить удары по цехам, где производят беспилотники и снаряды Фото: REUTERS.

Когда читаешь сводки СВО, новости о продвижении наших на фронте или освобождении очередного городка или села, всегда хочется, чисто по-человечески, знать: нас там ждали и нам там рады. И не просто рады, а помогали нашим бойцам, передавали сведения, например, о танках под домами, о цехах, где штампуют дроны или о тренировочных и ремонтных базах.

КТО ЖДЕТ РОССИЮ?

- Пророссийское подполье или давайте назовем это сопротивлением – это некий призрак Робин Гуда, о котором все говорят, верят в него, но никто не видел? Или эта сила реально представляет угрозу для Украины, а для нас – помощь? – спрашиваю у Сергея Лебедева (позывной - Лохматый), которого называют лидером пророссийского сопротивления на Украине.

- Сопротивление на Украине есть. При том, что люди устали, но они продолжают оставаться той надежной силой, на которую мы опираемся уже 12 лет. Примерно половина народа поддерживает нас там, из них 5-6 % делают это активно. Что касается остальной половины - это люди, которые спят и видят, как свалить с Украины и никогда туда не возвращаться. Патриотов там практически не осталось. Если бы мы последовательно работали с украинским населением, то месяцев за шесть удвоили бы процент активных сторонников России, а позже и утроили. Нужно обращаться к людям, говорить с ними. Ведь многие граждане Украины видят в российской власти украинскую, только с другими флагами.

- А кто нас там чаще всего поддерживает?

- Это люди 35-40 лет, среднего достатка, семейные. Среди них немало молодежи, и помогают они нам совершенно безвозмездно, за идею. В рядах сопротивления есть бизнесмены и даже высокопоставленные чиновники. Я бы их всех назвал одним словом - русские.

На Украине есть немало людей, которые поддерживают Россию Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

СОРВАННЫЕ ФЛАГИ НА КЛАДБИЩАХ

- А в каких городах сопротивление наиболее активно?

- Это Одесса, Харьков, Измаил, Лозовая, Днепропетровск. Регулярно пишут из небольших городков, где есть аэродромы. А вот из центральной Украины сообщений стало меньше, но это и объяснимо: куда не прилетает, оттуда и сообщений нет. И вот что удивительно, когда не прилетает, то люди думают, что о них Россия забыла, что шанса на освобождение больше нет. Еще активность сообщений зависит от наличия электричества и интернета, а с этим там частенько плохо.

- Есть успешные акции, о которых можно рассказать без угрозы для сопротивления?

- Удар по зданию ТЦК в Прилуках (в апреле 2026, - ред.) координировался нашими людьми. Тогда российский беспилотник «Герань» одним ударом поразил здание военкомата и офис ТЦК. Характерна радость от таких ударов украинских граждан. Это далеко не сторонники России, но они пишут: «Так им и надо!». Тогда четверо военкомов убило, трое тяжело ранило. Насильно мобилизованные не пострадали - их держали в камере предварительного заключения в подвале. Мы же все сведения, которые получаем, несколько раз через свои источники проверяем. А перед тем, как ударить, выясняется, есть ли там гражданские, в какое время лучше ударить, чтобы не пострадали невинные люди.

В Запорожье разбиваем крупные промышленные предприятия, ремонтные базы, склады боеприпасов, узлы энергетики, а также места хранения и подготовки БПЛА. Это системное выбивание производственно-логистического контура. Сорвали ротацию на гуляйпольском направлении.

Буквально недавно на кладбищах моего родного Николаева люди порвали флаги Украины на могилах вояк и выбросили их в урны. Показательно? Еще как!

- Какие данные представляют наибольшую ценность?

- Все, что человек видит собственными глазами или слышит ушами, типа взрывов, стрельбы, звука беспилотника. Даже если самому человеку что-то кажется несущественным и не грандиозным, это представляет ценность, когда мы делаем сборную аналитику, складываем паззл из разных сведений. Кто-то шел в парикмахерскую, увидел машину с обозначением на борту, какой раньше не было. Передал нам, мы тут же выяснили сильные и слабые стороны подразделения. Кто-то ехал на машине и вдруг увидел, что дорога перекрыта или появился блокпост, которого раньше не было. Или, скажем, разведчик-беспилотник нам показывает, что вот где-то Украина установила силы ПВО. А на поверку это оказывается бутафорией, надувными конструкциями. Такого немало, кстати, в Одессе.

Подполье помогает разбивать крупные промышленные предприятия, ремонтные базы, склады боеприпасов Фото: REUTERS.

УДАР ПО НАЕМНИКАМ

- Кстати, об Одессе. Догнало ли возмездие убийц и поджигателей Дома профсоюзов? Многие в России отмечают, что именно тогда, 2 мая, для них стало понятно: мирной Украины в веночке с лентами и песнями про садочок больше нет.

- Работаем и над этим. В ЛНР полковник Киселев сформировал команду, которая как раз и занимается тем, чем после войны занимался Моссад (разведка Израиля, известная высокотехнологичными и дерзкими операциями). Не зря Киселева укры прозвали «черный сепар». А сделанное его агентурой мало афишируется. Но работа идет, поверьте.

При содействии наших людей в Одессе удалось накрыть район Ланжерона, где оказалось полно иностранных наемников. Формально — гражданский объект с «отдыхающими», но фактическая картина оказалась куда интереснее.

По данным с места, среди находившихся в здании преобладали лица, говорящие на французском языке, с военной выправкой. Это косвенно указывает на присутствие иностранных военных специалистов или инструкторов, размещенных под прикрытием гражданской инфраструктуры.

Пророссийское подполье мстит убийцам и поджигателям Дома профсоюзов. Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

После прилета район оперативно перекрыли. В радиусе нескольких кварталов движение ограничили, гражданские бригады скорой помощи разворачивали, допуск осуществлялся только для транспорта с военными номерами. Такая схема характерна для объектов, где важно контролировать утечку информации и минимизировать фиксацию последствий.

Сам выбор точки тоже показателен. Ланжерон — это не просто прибрежная зона, а часть городской инфраструктуры, где удобно размещать персонал с доступом к портовым объектам, логистике и каналам взаимодействия с внешними поставками.

- Кстати о поставках. Франция, Германия, Финляндия снабжают Украину беспилотниками с ядром искусственного интеллекта, которые бьют по нашей инфраструктуре. И в сети нередко спрашивают: так почему же мы не бьем по тем, кто вооружает Украину. Что бы ответили?

- Я бы спросил: а вы готовы воевать еще с одним государством? Готовы пойти туда сами? На этом, как правило, призывы «шарахнуть» прекращаются. И дело не в том, что России страшна Прибалтика или еще кто-то, дело в том, что это отвлечет ее силы от продвижения. У России меняется концепция ударов по Украине. Важно не просто поразить цель. Первой волной ударов выносится энергетика, второй волной «выбивается» ПВО, третья волна бьет по заводским цехам, составам, локомотивам, четвертая — по пунктам приема. Серия ударов выглядит как последовательная и принудительная деградация не фронта, а всей инфраструктуры обеспечения. Выбивается самое дорогое и чем больше финансов Европы, которые вложены во все это, мы уничтожим, тем сильнее ее ослабим.

- Что посоветуете нашим людям, которые на Украине?

- Не унывать и не ныть. Если вам не доложили о каких-то действиях России, это не значит, что их нет. Почитайте сводки и увидите, что мы идем вперед. Да, небыстро, но постоянно. Пусть никого не вводят в заблуждение переговоры с Украиной, максимум, о чем могут договориться — это об обмене пленными. Сама победа будет только на поле боя. Как быстро, это и от вас тоже зависит. Любые сведения — ценный вклад.

Но помним, что СБУ совершенствует свои методы, я часто повторяю нашим соратникам на Украине: лучше вы мне не сообщите что-то, чем попадетесь. То, что против нас воюют моральные уроды, не относит их к дуракам.

ВОСЕМЬ МГНОВЕНИЙ ШТИРЛИЦА

Сергей Лебедев рассказал, как передавать сведения пророссийски настроенным гражданам Украины, чтобы не стать уловом СБУ.

1. Писать сведения можно только, если вы уверены, что за вами никто не наблюдает. Канал Сергея для получения сведений: @Lebedev_771

2. Отправили сообщение, сотрите его у себя. Почистите кеш телефона. Это нудно и занимает целых полминуты, но спасет вас в случае подозрений.

3. Ни в коем случае не выставляйте в открытом доступе фото объектов, которые вы снимали из окна или балкона своей квартиры. Вычислить локацию съемки для СБУ - дело считанных минут, если не секунд.

4. Сообщая сведения о враге, не используйте тот же аккаунт, с которого участвуете в любой переписке или чате. Ваши сообщения в чатах не являются тайной. Личная переписка – тайна, пока вы сами не проболтаетесь или не поведетесь на провокацию противника. Не пишите в чатах нюансы своей жизни: где учились, где работали, семейное положение, есть ли сегодня вода и свет. Не давайте врагу зацепки в вашем поиске.

6. Не забудьте зайти в настройки, там в разделе конфиденциальность нужно скрыть свой номер «от всех», «не принимать звонки». А аватар сделайте обычным: чье-то фото, вырезанное из общей фотографии незнакомых людей. Простое имя – Батарейкин Федор или как-то так.

7. Категорически нельзя отвечать, если с вами выходит на связь «офицер ФСБ» или сам Сергей. Сергей никогда не пишет первым. Только если вы сами начнете переписку, он вам ответит. Противник сделал много аккаунтов с фото Лебедева и сам лезет в личку с просьбой о пересылке данных. Некоторые люди верят, а потом СБУ отчитывается, что задержали ещё несколько «агентов Лохматого».

8. Подпишитесь на украинские каналы, пусть «оппозиционные», но украинские. При малейшей проверке именно на это обратят внимание. А еще контролируйте эмоции - не нужно показывать свою радость, что вот российская ракета попала по важному украинскому объекту. Помните, что не все их разделяют, а ваша радость будет истолкована совершенно определенным образом.

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