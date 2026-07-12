Смартфоны разбивают семьи: исследование показало, что гаджеты становятся «стеной» между родителями и детьми

Когда мама или папа живут, уткнувшись в смартфон, дети переживают это очень болезненно Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мы привыкли считать, что гаджеты, особенно мобильные телефоны, - настоящий бич подрастающего поколения. Вызывает болезненную зависимость, нарушают привычки к личному общению, вредят обучению и т.п. Но это работает и в обратную сторону: как следует из выводов ученых, в последнее время смартфоны стали главным конкурентом детей за внимание родителей. И это прямая дорожка к сложностям в отношениях в его взрослой жизни.

Новое исследование американских психологов, специализирующихся на вопросах цифрового психического здоровья, показало: когда мама или папа живут, уткнувшись в смартфон, дети переживают это очень болезненно. Чувствуют себя отвергнутыми. И последствия для взрослой жизни могут быть серьезными. Вплоть до неспособности строить гармоничные отношения близости и доверия с другими людьми.

Психологи изучили, какие последствия для родителей и подростков имеют две приметы современной жизни: «техноференция» - вмешательство технологий в общение, и «фаббинг» - привычка отвлекаться на телефон во время разговора.

Исследователи опросили 600 подростков (12–17 лет) с помощью шкалы формирования привязанности DAIS (Device Attachment Interference Scale). Оказалось, что чем чаще родители зависают в телефонах, тем сильнее у детей развита ненадежная привязанность, как тревожная, так и избегающая.

В основе анализа такого взаимодействия лежит теория привязанности, которую активно разрабатывал еще Джон Боулби, британский психоаналитик и «отец» теории привязанности.

Так вот, когда поглощенный своим телефоном родитель не реагирует на попытки ребенка пообщаться, поговорить, подросток чувствует себя «обесцененными, отвергнутыми и неважным».

Чем ненадежная привязанность может обернуться во взрослой жизни?

Первое, что западает ребенку в душу, когда родители им пренебрегают, и ради смартфона в том числе, - страх быть отвергнутым. И это – в сердцевине тревожного типа привязанности.

Становясь взрослым, такой человек боится, что его разлюбят, бросят или предадут. И это идет таким базовым фоном, базовой тональностью во всех его отношениях.

Раз родитель был эмоционально нестабилен, игнорировал или часто уделял общению, скажем, со смартфоном больше внимания, чем со своим сыном или дочкой, такой повзрослевший привыкший к пренебрежению человек подсознательно верит в то, что: «Со мной что-то не так, а другие люди – ненадежные».

В отношениях такому человеку нужно будет в режиме 24/7 получать подтверждения любви через бесконечные проверки: «Ты меня любишь?», «Почему не отвечаешь на сообщение?». Любая пауза в ответе партнера зажигает красную кнопку тревоги, а иногда даже паники, поскольку воспринимается как угроза отношениям, а, раз «без партнера я жить не могу», то и нет безопасности.

Внутри такой человек несет постоянный фоновый стресс, неуверенность в себе, уязвимость к развитию депрессии и тревожных расстройств.

Второй сценарий развития привязанности у того, кем родители активно пренебрегали в детстве – страх близости и избегающая привязанность. Этот тип формируется, когда ребенок понимает, что просить внимания бесполезно, все равно близкие уткнутся в экран или отмахнутся.

В последнее время смартфоны стали главным конкурентом детей за внимание родителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вырастая, такой человек словно пишет на своем жизненном знамени девиз: «Я могу рассчитывать только на себя, близость - это небезопасно и больно. Близкие люди ранят в самое сердце». Ну и как только отношения становятся серьезными, имеют шанс перерасти в семейные после красоты флирта и яркой романтики, человек с небезопасной привязанностью избегающего типа «сбегает»: исчезает, устраивает ссоры на пустом месте, находит недостатки в партнере и уверяет себя, что «это не мой человек».

Вместо решения конфликта такой человек уходит в глухую защиту (молчание, игнорирование), копируя поведение своих родителей.

Но тут есть хорошая новость. И тип привязанности можно со временем приблизить к надежному через осознание своих способов взаимодействия с другими людьми и расширения возможностей для выбора. И для родителей есть надежные лайфхаки, которые помогают изменить свое поведение и не передавать детям «тяжелое наследство».

Родители со смартфоном травмируют ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как родителям минимизировать вред от смартфонов и вернуть лад в семью?

1. Понять простую вещь - физически находиться в одной комнате с ребенком, но смотреть в экран - это не значит «быть вместе». Для ребенка это считывается как «я не интересен, не нужен, неважен, ничего не значу». Это ранит в самое сердце.

2. Ввести правило «Свободных от экранов зон».

Это про те ситуации, когда телефоны убираются всеми членами семьи:

За обеденным столом: совместный прием пищи - главное время для спонтанных разговоров.

В машине: поездки часто становятся тем самым моментом, когда подростки готовы поделиться со взрослыми чем-то важным.

Во время важных событий ребенка: если вы пришли на его матч или концерт, фокус должен быть на ребенке, а не на съемке или переписке.

3. Объяснять ребенку, когда вы действительно заняты важной работой, и давать альтернативу.

Подростки редко говорят прямо: «Мама, поговори со мной». Их попытки сблизиться часто завуалированы. Это может быть какой-то кажущийся нам глупым вопрос, жалоба на кого-то, просто желание показать мем, смешное видео, рассказать анекдот.

Если ребенок подошел, отложите телефон экраном вниз или уберите в карман. Этот жест физически показывает: «Ты сейчас важнее всего».

Если вы заняты важным рабочим звонком или письмом, не игнорируйте ребенка молча. Скажите: «Я вижу тебя, мне нужно пару минут закончить сообщение, и я полностью твой». И обязательно выполните обещание.

4. Родитель сам – ролевая модель для ребенка.

Подростки, хоть уже и в меньшей степени, чем дети до 12 лет, но все еще зеркалят поведение взрослых. Бессмысленно требовать от ребенка отложить телефон, если вы сами проводите вечер за скроллингом ленты. Здоровые привычки, в том числе и цифровые, начинаются с родителей.

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