Афонин: Последняя попытка «кровавого карлика» Зеленского расшатать РФ провалится

Юрий Афонин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в «Партийной среде» (а эта наша передача более «пятилетки» - без перерыва - выходит в эфире Радио «Комсомольская правда») участвовал известный политик - первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В самом начале программы - в качестве звукового эпиграфа - традиционно прозвучало актуальное заявление председателя ЦК КПРФ, Героя Труда России Геннадия Зюганова…

…- США, англосаксы и натовцы нам с вами объявили войну на уничтожение Русского мира. И уже пятый год продолжают эту страшную бойню… Против нас - полсотни натовских стран. На днях сотни вражеских дронов пытались пробить нашу оборону. Практически все атаки неонацистов отбиты. Так будет и впредь. Потому что наша сила - в нашем единстве.

- Геннадий Андреевич глубоко и реально понимает происходящие процессы, - сказал первый заместитель Зюганова. - И действительно он сейчас, выступая не только на подходе к средствам массовой информации, но и с трибуны Государственной Думы, говорил об очень важном, во многом - критическом моменте, который мы переживаем.

В Турции прошел саммит НАТО. Очень противоречивый.

С одной стороны, вроде Зеленский приехал просить очередные деньги и оружие на продолжение войны против нашей страны.

- И оказался за рамками саммита.

- Да, это очевидно, потому что хозяева показали место своему холопу.

Но, с другой стороны… Зеленский в очередной раз отверг план Трампа по мирному регулированию.

- Юрий Вячеславович, как вы думаете, почему?

- Для него это - последняя возможность попытаться «нанести военное поражение» России…

- С помощью Запада, разумеется.

…- Или хотя бы - хоть как-то расшатать у нас ситуацию.

Для этого укронацисты усиливают террористические удары по нашей инфраструктуре. Западные страны, в первую очередь Прибалтика, Польша и другие, стали центрами производства беспилотников… Которые атакуют нашу гражданскую инфраструктуру, нефтяную отрасль, другие предприятия.

Но Зеленский сегодня - фактически - находится на грани политического банкротства.

- А, по-моему, давно уже обанкротился.

- Его фраза (я послушал, когда он с Гутерришем встречался) - звучала красноречиво. Он сказал, что «надо создать пять переговорных кластеров» на Западе. Видимо, просит для себя пять резиденций, куда можно будет убежать…

Когда украинский народ наконец-то поймет, что этот «кровавый карлик» ведет страну к поражению, к уничтожению, расчленению. А Запад использует украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией.

Но нас им не одолеть никогда!

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