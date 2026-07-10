Начало свадебной церемонии 10 июля — молодожены Ида и Олег Фото: Соцсети.

36-летняя невеста Ида Галич и ее собственное агентство по организации праздников готовило это грандиозное торжество с осени прошлого года. Гулять свадьбу очень популярный блогер Ида Галич решила на родине мамы, в красивейшем месте Северной Осетии. Казалось бы продумали каждую деталь на три дня пребывания гостей, потратили миллионы, но в одну минуту все оказалось под угрозой срыва… Декор и столы смыло ливнем, и гости с молодоженами перебрались в ресторан — мокрые, но счастливые.

ДВА ЧП И СВАДЬБА ГАЛИЧ

Свадьба Иды Галич проходит в Гизельдонском ущелье близ Мидаграбинского озера и водопадов — место невероятной красоты. Блогеры за пару дней до свадьбы раздули скандал: мол, это особо охраняемая природная территория, где вообще нельзя сооружать никакие конструкции и как-то вмешиваться подобными стоянками в природу. Тогда Галич сообщила, что вообще-то вывезла в процессе подготовки с места кучи мусора (и показала фото), ну а после мероприятия закажет уборку, и даже дорогу к этому месту проложила. После критики в свой адрес Галич указала всем, что могла бы погулять в любой точке мира, но выбрала Северную Осетию. В том, что средств у Иды и ее мужа хватит никто и не сомневался: «Именно я настояла, чтобы это был Владикавказ. Потому что мы могли поехать куда угодно — Красная поляна, Алтай, озеро Комом… Для меня важно, чтобы свадьбы прошла здесь, меня зовут корни. Моя мама осетинка, и это ущелье для меня особенное. Конечно, когда пройдет праздник, мы все приберем, у нас договор с клининговой компанией. Мы застелим газон даже в тех местах, которые не мы испортили, а квадроциклы, мотоциклы, и все остальные люди, которые жгут там кострища и оставляют их после себя… Мне так хотелось показать это красивейшее место, гостеприимность людей, отзывчивость гостям...»

Жених и невеста Фото: Соцсети.

Отметим отдельно, что не стоит верить безоговорочно всему, что пишут блогеры. Памятником природы признаны верховья Гизельдонского ущелья — Мидаграбинская долина с каскадом водопадов. Галич гуляет примерно в 10 — 15 км от них, обещает, что ущерба природе их сборные деревянные конструкции не причинят, в эти места доставили столько биотуалетов и уборщиков — что точно все будет чисто. Все конструкции продуманы и стоят так, чтобы не нанести ущерба. Как заверяют организаторы. Общественники уже собрались после свадьбы все тщательно осмотреть — ждем проверку.

Дресс-код на свадьбе — черный. Оксана Самойлова поддержала Фото: Соцсети.

Второе ЧП преподнесла погода — за пару дней стало известно, что все три дня на которые запланированы мероприятия по прогнозу в горах проливные дожди, поэтому срочно подстраховались и забронировали ресторан. Ужин в первый день удалось провести на улице, малая часть церемонии второго (основного) дня прошла на природе, но налетел ветер и дождь, который заставил перенести праздник в помещение.

Ида не хочет заголовков «свадьбу Галич сорвала непогода», поэтому вышла на связь в соцсетях, чтобы исправить ситуацию. Показала дневные ролики начала свадебной церемонии — первая часть прошла при ярком солнце. «Две последние недели в горах Осетии шли дожди. Но, наш самолет привез с собой солнце и тепло… Все случилось так, как я и мечтала: озеро, горы, самые близкие люди и, конечно же, наша любовь. Это сообщение я пишу из теплого зала ресторана, где прямо сейчас продолжается наша свадьба...», — доложила невеста.

Виктория Шелягова, Ида Галич и гости на банкете основной церемонии — еще до начала дождя Фото: Соцсети.

СМЕТА СВАДЬБЫ ИДЫ ГАЛИЧ

9 июля 2026 года Ида Галич в Москве зарегистрировала брак с отцом своего младшего ребенка (дочери Лие скоро год) бизнесменом Олегом Ледвичем. И в этот же день в обед молодожены поспешили в аэропорт. Супруги арендовали самолет Airbus для полета своих гостей-друзей. Родные, старшее поколение, дети прибыли на место ранее. Свадебный рейс Москва — Владикавказ вмещал более ста человек. Под мероприятие были брендированы стаканы, посадочные талоны и т.п. Казалось бы мелочи, но таких деталей масса (к примеру, для гостей запустили приложение, где они могли записаться заранее на день церемонии 10 июля к парикмахеру, визажисту, задавать вопросы, узнать расписание и любые детали по передвижению к площадкам мероприятий) — и все это стоит недешево.

Гостей более 150 человек — и приезжие, и местные. Среди них есть и известные лица — Оксана Самойлова, Ирина Горбачева, Виктория и Олег Шеляговы, Мария Миногарова и Александр Горчилин, Оксана Самойлова, Ксения Дукалис, Анна Покров и другие. Для всех был организован трансфер. Работали менеджеры по организации мероприятия, которые оперативно решали все вопросы. Всех приезжих гостей заселили в гостиницы, за счет молодых — постоянное ресторанное питание, услуги по наведению красоты (прическа, макияж), поездки на экскурсии.

Гости спасаются с помощью плащей. Но вскоре это стало невозможным — ливень и ветер сбивал с ног Фото: Соцсети.

Мероприятие рассчитано на три дня: 9 июля в день прилета всех ждал поздний ужин на улице, где накрыли декорированные столы, выступали местные артисты. 10 июля — основная церемония. 11 июля — экскурсии, потом отъезд домой.

10 июля на площадке в горах установили сцену, накрыли столы, установили стильный декор. Деревянный пол, сцена, как и другие места, декорированы символами свадьбы. На столах угощения от местного ресторанного кейтеринга. Для всех гостей дресс-код — черный цвет одежды. Гостей везут в горы из отелей длинным кортежем. Первую часть праздника удалось провести при солнечной погоде — сняли красивый ролик с женихом и невестой, местными национальными коллективами артистов. Провели церемонию бракосочетания.

Когда только начиналась развлекательная программа — налетел ветер и дождь, всем гостям раздали плащи. Это не спасло — ветер сносил столы и шатры, ливень промочил насквозь наряды и скатерти. Гости в срочном порядке уехали — вместо запланированного праздника в горах непогода заставила всех переместится в ресторан. Понятно, что декорации и специально купленную посуду туда не перетащишь. Неизвестно, что из угощений удалось спасти от разбушевавшейся стихии — но голодными гости во Владикавказе точно не останутся. Прямо сейчас все гуляют — поют и танцуют под шутки ведущих праздника Александра Гудкова и Дениса Дорохова.

Декор столов Фото: Соцсети.

Обидно, что декорации, столы и все задумки на природе в горах пришлось отменить из-за разбушевавшейся непогоды — строительство декораций, сам декор, сервировка столов: все это весомая часть сметы праздника, которая стоит не менее 8 млн руб.

Банкет с вип-кейтерингом только на один день — от 8 тысяч рублей на гостя без напитков. Аппаратура, охрана, услуги по обустройству территории, уборка, инженерные конструкции и монтажные и прочие работы — от 5 миллионов рублей. Размещение, обслуживание гостей, экскурсии, передвижение — от 6 миллионов рублей. Артисты, фото, видео, посуда, декор текстиля, наряды — все это тянет на огромные расходы.

Сцена до ливня Фото: Соцсети.

Пока мы не посмотрели все торжество, но вместе с экспертами из свадебной индустрии ориентировочно прикинули, что свадьба молодоженам могла стоить не менее 40 миллионов рублей. Точнее посчитаем по завершении третьего дня.

Обычно агентство, которое организует свадьбу, получает 10% от стоимости свадьбы — здесь Ида сэкономила, так как она совладелец компании, но много людей выполняли свою работу, поэтому она тоже будет оплачена, и это тоже немалая сумма.

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