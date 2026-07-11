Фото: социальные сети.
На фестиваль «Белые ночи», который провела в Петербурге «Русская медиагруппа», Филипп Киркоров прибыл один, без своих наследников. Однако помимо выступления в Ледовом дворце артист дал небольшую пресс-конференцию журналистам. Конечно же, помимо фестиваля, у артиста спрашивали про детей. Как раз незадолго до поездки в Петербург артист поздравил своего сына Мартина с 14-летием.
Напомним: не так давно Мартин произвел фурор на показе дизайнера Гоши Рубчинского. Звездный подросток вышел на подиум, и публика ахнула — так Киркоров-младший похож на своего отца в юности. К слову, сын певца уже не первый раз участвует в модном показе. Пять лет назад со своей сестрой Аллой-Викторией (сейчас дочери Киркорова тоже 14 лет) Мартин дефилировал по подиуму на показе российского бренда KATEE’S KIDS.
Чем же сейчас занят наследник певца?
— Футболом! — ответил «акулам пера» артист.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Как выяснилось, минувшей весной Мартин Киркоров стал игроком футбольного клуба «2Drots». Эта академия считается одной из самых известных любительских команд. За клуб в молодежном составе играет средний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
— Мартин молодец, он практически без «троек» окончил 8-й класс. Но вообще, дети у меня хорошие, честные, воспитанные, скромные, неизбалованные, — подытожил Филипп Киркоров.
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