Зеленский подписал указы о создании в составе Вооруженных сил Объединенных сил быстрого реагирования и… специального командования, занимающегося дальнобойными ударами по России. Фото: REUTERS.

Фюрер Украины Зеленский сообщил, что подписал указы о создании в составе Вооруженных сил Объединенных сил быстрого реагирования и…специального командования, занимающегося дальнобойными ударами по России.

Что это значит?

СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИСТА

Вряд ли он додумался до этого сам. Здесь явно торчат уши профессиональных военных советников. Британских. Именно они курируют и разработку, и применение дальнобойных ракет «Фламинго», которые лукаво считаются украинскими. На самом деле они имеют британское происхождение. Украинский портал Defence Express недавно проболтался, что «Фламинго» сильно напоминает крылатую ракету FP-5 производства британской Milanion Group. Эту «горбатую» ракету они показали в феврале прошлого года в ОАЭ - на выставке IDEX-2025. Так вот, в Киеве уже не скрывают, что именно Milanion Group и поставляет свою «продукцию» на Украину. А многие зарубежные эксперты открытым текстом говорят, что «Фламинго» - полная копия FP-5.

Ну а создание спецкомандования для дальнобойных ударов по России говорит о том, что в Киеве намерены создать централизованный орган управления этим процессом. Своего рода командный пункт или штаб. С соответствующей стратегией. А о главной цели ее говорит уже само название новой структуры - удары по глубинным целям в России. Прежде всего, конечно, по тыловым объектам армии, военной и энергетической промышленности. А заодно и по мирному населению нашей страны, чтобы вызвать недовольство граждан. Типичная логика террористов.

«Фламинго» сильно напоминает крылатую ракету FP-5 производства британской Milanion Group. Фото: кадр видео

ЧТО ЗА ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Если говорить простыми словами, это не более чем создание «пожарной команды», которая будет затыкать дыры в случае прорыва российскими войсками позиций ВСУ.

Ранее эта задача решалась просто: туда, где наши части прорывали украинские позиции, Главком ВСУ Сырский бросал подразделения или части (бригады) с других участков фронта. Или направлял «сырые» резервы из свежих пойманных ТЦК.

ОБСР, как говорится, - те же яйца, но вид сбоку.

А слова Зеленского про усиление боеспособности штурмовых войск с использованием беспилотных и артиллерийских компонентов, - не более чем демагогия профана. Ибо все это и уже давно делается в ВСУ: украинские штурмовики не ходят в атаки без поддержки ударных дронов, артиллерии и авиации. Даже юный украинский лейтенант, более-менее разбирающийся в тактике, знает, что все это называется комплексным принципом организации боевых действий. Представляю, с какой ехидной насмешкой приняли эту «новацию» Зеленского немало повоевавшие солдаты и офицеры ВСУ. Его слова - лишь набор примитивных банальностей. Изобретение брички.

Силами быстрого реагирования будут затыкать дыры в случае прорыва российскими войсками позиций ВСУ. Фото: REUTERS.

КАК БУДЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ

Мы это уже научились делать.

Во время недавних массированных ударов по военным целям в Киеве на завод, где собираются британо-украинские дальнобойные «Фламинго» (они же FP-5), наведались наши «Кинжалы» и «Калибры». И сильно порвали и пожгли там все, что было.

Теперь производство «Фламинго» украинцам придется куда-то переносить. В этом случае важнейшее слово будет за нашей разведкой. И охота за «дальнобойниками» будет непрерывной. Чтобы превратить производство «Фламинго» в бессмысленную затею. Ну а если что-то и станет лететь в наши российские тылы, то опыт уничтожения таких целей у наших войск тоже есть. Ракета летит со скоростью 950 километров в час, а это вполне по зубам нашим ЗРК С-400 или С-500, БУКам, «Панцирям» или ТОРам.

Но давайте без шапкозакидательства. «Фламинго» идет к цели по сложной траектории, меняя высоту и курс, а тут нам нужны очень глазастые радары, особенно там, где вражеская ракета будет пробираться, используя складки местности. А в целом же (и об этом надо говорить прямо), нам уже сейчас надо серьезно укреплять тыловые военные, военно-промышленные и энергетические, да и гражданские, объекты плотной ПВО.

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