Досрочное закрытие вклада, частые разговоры, замена телефона. МВД России напомнило о главных признаках мошеннических операций

МВД России напомнило о главных признаках мошеннических операций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

БЛОКИРОВКА ЗА 200 ТЫСЯЧ

Перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) со своего же счета в другом банке является одним из признаков мошеннических операций — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России, которое напомнило несколько из 9 главных признаков мошеннических операций, ранее обозначенных Центробанком. KP.RU нашел этот перечень на сайте регулятора и там действительно есть пункт о 200 тысячах. Все 9 признаков мы дадим ниже, но этот — наиболее неоднозначный.

Недавно я, например, перевел с одного своего счета на другой эту критическую сумму. Звоню в банк, интересуюсь, не внесли ли меня в список мошенников.

- Нет, - успокоили меня. - Это очень частые переводы — на такую сумму. Если бы в отношении вас что-то возникло, вы бы сразу узнали. Вам либо заблокировали бы этот перевод, либо заблокировали бы счет, куда поступили эти деньги, либо связались бы из службы безопасности и попросили пояснить происхождение денег и цели перевода. А если ничего этого нет, то и беспокоиться не о чем.

Важный момент: подозрение должен вызывать не перевод сам по себе, а если в течение 24 часов после этого клиент банка попытается снять наличные, обращает внимание Центробанк.

Тем не менее, ситуация вполне житейская. Допустим, нужны деньги на дорогую покупку, поездку к морю или долг отдать — удобно, когда сумма аккумулируется на одном счете, а многие турфирмы и другие торгующие организации предпочитают наличные.

Особые подозрения должны возникнуть, если сумма для перевода снимается с досрочно закрытого вклада, говорится в материалах ЦБ. Но порой, если деньги нужны для выгодной покупки, например, горящей путевки, то имеет смысл досрочно закрыть небольшой вклад.

- Банки могут даже по этому одному подозрительному по их классификации признаку остановить операцию, чтобы убедиться, не действуете ли вы под влиянием мошенников, - подтвердил KP.RU член Ассоциация руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

Перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) со своего же счета в другом банке является одним из признаков мошеннических операций Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

СЛИШКОМ МНОГО ЗВОНКОВ — ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО

Еще одна тревожная метка ЦБ — когда у клиента слишком много звонков за несколько часов перед снятием крупной суммы.

- Это может говорить об активной обработке жертвы со стороны мошенников, - пояснил Токаренко. - Но с другой стороны, шквал звонков может обрушиться и в ситуации, например, когда заболел кто-то из близких, нужна операция. После таких переговоров человек может снять деньги для платной клиники, например. А может быть и более радостный повод для множества звонков — поздравления с днем рождения.

Так что если днем вас поздравляли, а вечером вы сняли крупную сумму, будьте готовы, что ее не выдадут, пока вы не дадите пояснений службе безопасности банка.

Может вызвать вопросы и смена номера телефона, привязанного к мобильному банку.

- Бывает вполне житейская ситуация, когда человек просто меняет номер телефона, - пояснил эксперт. - Но сейчас граждане имеют возможность сменить оператора, не меняя номера телефона. Смена номеров происходит все реже, поэтому внимание к таким ситуациям со стороны банка оправдано — это может происходить под влиянием мошенников или даже напрямую производиться мошенниками.

В целом, по словам эксперта, немало ситуаций, когда по формальным признакам обычные жизненные моменты могут выглядеть, как действия под влиянием мошенников, и это может расхолаживать сотрудников.

- Вызывают удивление, например, все эти истории о продажах квартир под влиянием мошенников, - говорит Токаренко. - Если были такие признаки, то непонятно, почему банки не останавливали такие операции.

Еще одна тревожная метка ЦБ — когда у клиента слишком много звонков за несколько часов перед снятием крупной суммы. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ МОШЕННИКОВ

Вот те самые девять признаков мошеннических операций, на которые Центробанк ориентирует российские банки. Четкого указания, сколько признаков должны одновременно быть задействованы, ЦБ не дает. Поэтому достаточно даже одного признака, чтобы операция была заблокирована. Помимо блокировки на практике применяется ограничение лимита на выдачу наличных.

1. Нехарактерное поведение клиента — он пытается снять деньги в большем размере, чем обычно, в несколько приемов, в другое время суток, не в тех банкоматах, которыми обычно пользуется.

2. Важная деталь из области высоких технологий. Банкомат при попытке снять деньги ждет ответа от вашей карты дольше установленного времени, речь о нескольких секундах. Замедление считается признаком того, что данные карты перехватывают мошенники, чтобы перевести денежный поток на свой счет.

3. Запрос на выдачу средств способом, который клиент ранее не использовал, например, снятие по QR-коду, если раньше так не делал.

4. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевода суммы от 200 тысяч рублей со своего счета в другом банке по системе быстрых платежей, досрочного закрытия вклада.

5. Снова высокие технологии. Мобильный номер, карта или другие «цифровые следы», обнаруженные при запросе на выдачу денег, уже замечены в мошеннических операциях.

6. Изменение активности телефонных разговоров за 6 часов до операции - резкий рост звонков, получение сообщений с новых номеров или в новых мессенджерах.

7. Замена телефонного номера, который был привязан к мобильному банку или Госуслугам, использование другого аппарата связи (оказывается, это тоже считывается!), обнаружение вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента.

8. Пять и более отказов в выдаче наличных в течение календарного дня. В том числе в связи с превышением лимита кредитования либо ошибками при вводе пин-кода.

9. Если клиент занесен в государственную информационную систему противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ГИС «Антифрод»).

Ранее KP.RU рассказал, какие признаки выдают жертву мошенников при посещении отделения банка.

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