Футболист сборной ЮАР умер после возвращения с Чемпионата мира

Умер 25-летний полузащитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунз» Джейден Адамс. Фото: IMAGO/Heuler Andrey/DiaEsportivo/Global Look Press

Южноафриканский футбол переживает одну из самых тяжелых утрат. Умер 25-летний полузащитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунз» Джейден Адамс. Спортсмен стал одним из главных героев мундиаля, где национальная команда впервые в своей истории вышла в плей-офф. Информацию о смерти футболиста подтвердил министр спорта Гейтон Маккензи, пишет Guardian.

Причина смерти Адамса пока не раскрывается. Полиция Западно-Капской провинции сообщила, что утром 12 июля тело спортсмена было обнаружено в одном из домов в районе Схотсеклуф в пригороде Кейптауне. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Еще несколько недель назад вся страна следила за игрой Адамса на мировом первенстве. Он вышел в стартовом составе в матчах против Мексики и Чехии, а затем помог сборной одержать победу над Южной Кореей. Это позволило ЮАР впервые выйти в стадию плей-офф. Матч против Канады в 1/16 финала команда проиграла с минимальным счетом - 0:1. На эту встречу Джейден Адамс не выходил на поле.

Для самого футболиста турнир оказался настоящим испытанием. За день до матча с Чехией умерла его бабушка, что повергла молодого человека в депрессию. Несмотря на трагедию, Адамс вышел на поле, но был заменен в перерыве.

Карьера футболиста стремительно развивалась. За основную команду он провел 139 матчей и помог выиграть Кубок Carling Knockout в 2023 году. В январе прошлого года полузащитник перешел в один из лучших клубов ЮАР - «Мамелоди Сандаунз», с которым уже в следующем сезоне завоевал титул победителя африканской Лиги чемпионов.

За национальную сборную ЮАР Адамс дебютировал в 2022 году в матче против Мозамбика. Всего он провел 13 встреч, дважды отличившись в отборочном туре к чемпионату мира 2026 года.

Министр спорта ЮАР Гейтон Маккензи назвал Адамса «одним из самых ярких молодых талантов страны», а Международная федерация футбола выразила соболезнования его семье, друзьям и партнерам по команде. Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что весь мировой футбол скорбит вместе с Южной Африкой.

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