Король не видел маленьких внуков четыре долгих года: семья воссоединилась за закрытыми дверями

Принц Гарри вместе с детьми впервые за четыре года встретился с Карлом III. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые за четыре года король Карл III вновь увидел своих внуков - принца Арчи и принцессу Лилибет. Букингемский дворец подтвердил в пятницу вечером встречу, которая состоялась в Хайгроув-хаусе - любимой загородной резиденции британского монарха в графстве Глостершир. Именно здесь за закрытыми дверями собрались Карл III, королева Камилла, принц Гарри, Меган Маркл и их дети, пишет ВВС.

Букингемский дворец подчеркнул, что это было исключительно частное семейное событие. Ни фотографий, ни видеозаписей, ни подробностей разговора публике не предоставят.

Для короля эта встреча много значила. Последний раз он видел Арчи и Лилибет летом 2022 года, когда Сассексы приезжали в Великобританию на празднование платинового юбилея Елизаветы II. С тех пор внуки, которым сейчас семь и пять лет, ни разу не были в Соединенном Королевстве. Они живут вместе с родителями Калифорнии.

Сам визит герцогов Сассекских до последнего оставался под вопросом. Гарри приехал в Британию заранее. Он должен был посетить мероприятия фонда Invictus Games и решить судьбу судебных разбирательства с таблоидом Daily Mail. Предполагалось, что Меган с детьми не прилетит в Лондон из-за отказа МВД предоставить семье государственную охрану на время визита. После того как принц проиграл судебную тяжбу против ведомства, он неоднократно говорил, что не считает поездки с женой и детьми в Британию безопасными.

По данным СМИ, Меган и дети прилетели из США после отпуска и присоединились к Гарри уже перед встречей с королем. Сообщается, что Карл предложил семье остановиться в одной из королевских резиденций, однако вопрос охраны за пределами дворца так и остался нерешенным.

Визит Сассексов в Британию проходит на фоне непростых отношений внутри королевской семьи. После громкого отказа Гарри и Меган от исполнения обязанностей старших членов монархии в 2020 году конфликт только усиливался. При этом сам принц Гарри в последние месяцы все чаще говорит о желании примириться с Виндзорами. Особенно после того, как стало известно о том, что Карл III борется с онкологическим заболеванием. В одном из интервью принц признался, что хотел бы восстановить отношения с отцом, поскольку не знает, «сколько времени им еще отпущено».

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