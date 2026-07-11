Зеленский приказал перебросить почти все имеющиеся у страны западные системы противоракетной обороны в Киев. Фото: REUTERS.

Глава киевской хунты Зеленский приказал перебросить почти все имеющиеся у страны западные системы противоракетной обороны в Киев. При этом публично он утверждает, будто бы украинская столица - «самый защищённый город». Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что использование высокоточного оружия российской армией по военным целям в Киеве подтверждает его способность эффективно преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно с учётом того, что Зеленский буквально напичкал город системами ПРО.

- Риторика Зеленского претерпела существенные изменения, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» известный историк и политолог Сергей Станкевич. - В 2024-м –2025 годах после появления на Украине американских комплексов ПВО «Patriot» Зеленский и его сподвижники были полны официального оптимизма… Теперь-то у нас всё защищено, все дроны и все ракеты сбиваются.

Историк и политолог Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он даже призывал создать своего рода «коалицию Patriot» - пусть все обладатели этих систем и припасов к ним помогут тому, кто «грудью заслонил всю Европу», прикрыть страну с воздуха. Примерно зимой 2025-го - 2026-го ситуация поменялась. Массированные удары по энергетической инфраструктуре, портам и транспортным узлам Украины заставили Зеленского просить больше комплексов ПВО – заткнуть ставшие очевидными дары. И вот уже к середине 2026 года новый поворот. Из Киева доносится уже просто вселенский плач с топотом ног: комплексы ПВО пустые, нет ракет: «Дайте всё, дайте срочно!» Трудно сказать, действительно ли «спаситель Европы» стянул все средства ПВО в столицу, оголив остальную страну. В принципе, это вполне в его стиле.

Но железный факт в том, что и американский, и европейские ВПК по факту отстают от темпа производства ракет в России. И вряд ли уже успеют наверстать отставание, оно только растёт. Причем проблема не только в американских «патриотах» PAC-2 и PAC-3, а также в иссякших припасах к европейским системам IRIS-T, NASAMS, Gepard и прочим «зверям». Им регулярно не докладывают «мяса». Что лично меня удивляет: у самого Зеленского не дрогнула рука отправить три волны дронов на Старобельск, где погиб 21 студент колледжа, в основном девушки. Он каждую ночь отправляет сотни дронов поджигать российские НПЗ, включая Тюмень и Омск. Британские ракеты «Storm Shadow», взлетевшие с Украины, атаковали Воронеж.

И всё это делается с расчётом, что ответных ударов не будет? Тот, кто, подобно Зеленскому, поставил всё, что осталось, на эскалацию, не вправе рассчитывать ни на какую защиту. Плач якобы брошенного союзниками «защитника Европы» выглядит откровенным лицемерием.

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Зеленскому, на мой взгляд, надо просить не нового оружия, а собираться на покаянную встречу, пользуясь неоднократным приглашением президента Владимира Путина – в Москву…

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