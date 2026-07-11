В 87 лет умер Юрий Смирнов, народный артист России, актёр Театра на Таганке. Фото: кадр из фильма "Бумбараш"

РОЛИ И КАРЬЕРА ЮРИЯ СМИРНОВА

Юрий Николаевич был один из немногих оставшихся актеров той легендарной «Таганки» Юрия Любимова. Он стоял у истоков этого театра, в котором прослужил 63 года. Как сказано в некрологе, Юрий Смирнов вместе с другими актерами под руководством Юрия Любимова участвовал в формировании нового художественного языка. За годы работы в Театре на Таганке он сыграл множество ролей в знаковых спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир» и многих других. Он играл почти во всех постановках Юрия Любимова. Небольшие роли, но яркие.

Он снялся в полусотне картин. Зрители старшего поколения наверняка помнят его отвратительного бандита Гаврилу в фильме «Бумбараш», где заглавного героя играл Валерий Золотухин. В конце фильма Бумбараш убивает Гаврилу. Но это только в кино Золотухин и Смирнов были заклятыми врагами, а в жизни они дружили.

Юрий Смирнов в роли Полипова в фильме "Вечный зов", 1973 год Фото: кадр из фильма..

Юрий Николаевич почти всегда играл отрицательных персонажей. В советском телесериале «Вечный зов» сыграл предателя Петра Полипова. Причем актёр сам выбрал эту роль, отказавшись от героя-фронтовика или другого положительного героя. Его Полипов - воплощение зла. Настолько он подлый и мерзкий, что даже цензоры его возненавидели, хотя и понимали, что это художественный вымысел и для сюжета такой персонаж необходим. Тем не менее они потребовали вырезать все сцены с Полиповым из киносаги. Конечно, режиссеры Краснопольский и Усков этого не сделали. Но когда фильм вышел на экраны, Юрий Смирнов оказался едва ли не единственным актёром, среди игравших центральные роли, кто не получил государственной премии. Ему было очень обидно, он считал, что образ Полипова получился очень убедительным.

Амплуа предателя сыграло с артистом злую шутку: ему прекратили предлагать главные и, тем более, положительные роли. Отрицательные герои преследовали его всю жизнь. Он снялся в таких популярных картинах, как «Старики-разбойники», «На углу, у Патриарших», «Бальзаковский возраст, или все мужчины сво…».

Юрий Смирнов в фильме "Деревенский детектив", 1968 год Фото: кадр из фильма.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АРТИСТА ЮРИЯ СМИРНОВА

Более 50 лет артист был женат на Галине Гриценко. Отношения с женой были хорошими, а вот с единственным сыном Максимом испортились после того, как наследник подал в суд на отца из-за завещания своей бабушки и дяди: родственники обделили Смирнова-младшего, переписав имущество на Юрия Николаевича.

«Мой единственный сын предал меня. С самого детства он привык жить в довольстве и вырос нахлебником», – рассказывал Юрий Смирнов Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Юрий Смирнов на телепередаче Бориса Корчевникова "Судьба человека". Фото: кадр "Россия 1"

До последних дней жизни Юрий Смирнов продолжал выходить на сцену. Его последней работой на сцене стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он сыграл главную роль профессора Исака Борга, за которую был удостоен Премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство».