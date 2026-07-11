Жена Олега Газманова раскрыла правду о рождении ребенка в семье

Марина и Олег Газмановы счастливы в браке более 30 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жена Олега Газманова объяснила появление детской люльки на свадьбе 22-летней дочери Марианны. Именно колыбелька спровоцировала слухи о рождении ребенка в семье знаменитого певца. Поклонники буквально засыпали Марину Газманову поздравлениями со счастливым событием. В итоге она была вынуждена прервать молчание.

Жена Олега Газманова раскрыла правду о появлении в звездной семье младенца. Как сообщила Марина Газманова, этот милый предмет нес исключительно сентиментальный посыл.

По словам женщины, люлька появилась на свадебной церемонии дочери Марианны и ее жениха Максима не ради намеков на скорое пополнение и не как факт рождения крохи, а как часть прошлого, когда родилась сама Марианна.

Певец обожает жену Марину и дочь Марианну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жене Газманова очень хотелось, чтобы в самый важный день рядом с ее дочерью оказался символ детства как напоминание о скоротечности времени. "Это та самая люлька, в которой когда то спала маленькая Марианна", - отметила избранница исполнителя хита "Мои ясные дни".

Она со слезами на глазах вспоминает, как словно вчера убаюкивала дочь на руках. И вот теперь провожает ее в новую жизнь.

К слову, на вопрос о внуках женщина тоже ответила. "Олегу остается только мечтать о внуках. Но, думаю, молодым сначала нужно вдоволь насладиться своим счастьем вдвоем. Все остальное обязательно придет... Но точно не стоит торопить", - резюмировала Газманова.