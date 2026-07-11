Такого в нашем шоу-бизнесе еще не было: Как Ида Галич устроила три дня свадьбы по цене квартиры в Москве

Фрагмент свадебной церемонии у озера. Кольца молодым несут их дети от первых браков. Фото: социальные сети.

Ида Галич устроила такую свадьбу, о которой еще долго будет вспоминать ее семья, друзья и команда агентства, которая все это осуществила. Вложили не только миллионы рублей и сил, но и перенервничали серьезно — такого в нашем шоу-бизнесе и на звездных свадьбах еще не было. Торжество продолжалось три дня: на празднике и за его кулисами осталось столько всего...

КАК ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ СВАДЬБУ

36-летняя блогер и телеведущая Ида Галич и 35-летний бизнесмен Олег Ледвич вместе три года. Прошлым летом они стали родителями — их дочери Лие скоро год. С осени прошлого года Галич начала планировать свадьбу — масштабные мероприятия готовят именно так, задолго заранее. Организацию поручили агентству «Пташки», которое принадлежит самой Иде и ее подруге. Гулять решили на родине мамы невесты — в Северной Осетии, замахнулись организовать все в красивейшем месте — близ Мидаграбинского озера в Гизельдонском ущелье. Дату выбирали тщательно, надеясь, что в июле повезет с погодой, хотя в горах предсказать стихию сложно. Примерно в 70 км от этого озера находится Кармадонское ущелье, где случилась трагедия со съемочной группой Сергея Бодрова.

Концепция осетинского праздника была выстроена вокруг озера — дорогущие декорации строились под определенную локацию. Место проведения мероприятия было «секретом Полишинеля», но за несколько дней до свадьбы «охотники за сенсациями» раздули скандал, сообщив — Галич будет гулять на особо охраняемой природной территории, где вообще нельзя сооружать никакие конструкции и решили, что нанесет ущерб природе. По новым традициям скандал подхватили блогеры и хорошо раздули. Никто уже не слышал слов местных журналистов, что памятником природы признаны верховья Гизельдонского ущелья — Мидаграбинская долина с каскадом водопадов. А Галич гуляет примерно в 10 км от них. Ида тут же пообещала, что ущерба природе их сборные деревянные конструкции не причинят, плюс в эти места доставили столько биотуалетов и уборщиков — что точно все будет чисто. Галич «чуть не поседела», когда поняла, что все могут просто отменить — чтобы не было шумихи. Но, изучив детали мероприятия, отменять его не стали. К тому времени, молодые местные жители уже побывали на месте — решили, что все готовится «с умом», и поддержали Иду. Галич перенервничала сильно за два дня до торжества: «Именно я настояла, чтобы это был Владикавказ. Мы могли поехать куда угодно — Алтай, Красная поляна, озеро Комо… Но мне было важно, чтобы свадьбы прошла здесь, меня зовут корни. Моя мама осетинка, и это ущелье для меня особенное. Конечно, когда пройдет праздник, мы все приберем, у нас договор с клининговой компанией. Мы застелим газон даже в тех местах, которые не мы испортили, а квадроциклы, мотоциклы, и все остальные люди, которые жгут там кострища и оставляют их после себя… Мне так хотелось показать это красивейшее место, гостеприимность людей, отзывчивость гостям...» Уже есть фото — горы мусора от отдыхающих за прежние годы, которые вывезла с этой площадки команда Галич до свадьбы, они же проложили хорошую дорогу к местным достопримечательностям. К проверке местности после праздника эта команда обещает быть готовой — общественники все проконтролируют. А пока в Сети разгоняют новый скандал — на время проведения мероприятия 10 июля несколько часов путешественников не допускали к озеру.

Второй неприятный сюрприз преподнесла погода — правда лишь на один вечер из трех.

Когда пошел дождь гости и невеста продолжили танцы. Но уже через 15 минут убежали от стихии в ресторан. Фото: социальные сети.

КАК ГУЛЯЛИ СВАДЬБУ ИДЫ ГАЛИЧ

Праздник шел три дня — 9, 10 и 11 июля 2026 года. 9 июля Ида Галич в Москве и Олег Ледвич зарегистрировали брак и поспешили в аэропорт. Супруги выкупили целый рейс по маршруту Москва — Владивосток для свадебного перелета друзей-гостей — арендовали самолет Airbus. Летели друзья молодых. Старшее поколение и дети прибыли на место заранее. На свадьбе гуляли родные и друзья — около 120 человек. Были среди них известные в светской столичной тусовке лица — Ирина Горбачева, Оксана Самойлова, Виктория и Олег Шеляговы, Мария Миногарова и Александр Горчилин, Ксения Дукалис, Анна Покров и другие.

Мероприятие было организовано безупречно: работали менеджеры, которые контролировали каждого гостя — трансфер, обеспечение питанием, экскурсионным обслуживанием, питанием и т.п. Под праздник было брендировано инициалами молодых множество мелочей — от посадочных талонов, стаканов, текстиля, салфеток и т.п. И подобных дорогих «мелочей» было множество, как теперь водится на модных свадьбах: к примеру, для гостей запустили приложение, где они могли записаться заранее на каждый из дней праздника к парикмахеру, визажисту, задавать вопросы, узнавать расписание и любые детали по передвижению к площадкам мероприятий.

Виктория Шелягова и гости — дресс-код церемонии основного дня для гостей — черный. Фото: социальные сети.

9 июля по прилету гостей засели в отель в горах — с прекрасными видами и шикарным рестораном. Вечером гостей ждал приветственный ужин, столы были декорированы и сервированы на улице, для гостей выступали национальные осетинские коллективы артистов — пели, танцевали, говорили пожелания.

10 июля кортеж машин привез гостей к основной локации у озера, где в обед прошла церемония бракосочетания — Иду в платье, созданном российским дизайнером с учетом осетинских традиций, вел к алтарю папа. Кольца вынесли дочь жениха и сын невесты от предыдущих браков. Но молодожены подошли ко всему с чувством стильного юмора — текст от регистраторши и самих артистов были написаны с сатирой, а регистратором церемонии была модная юмористка Катя Новикова. Ида объяснила: «Когда мы готовили свадьбу, мы прекрасно понимали, что в такой красивой локации, с такими крутыми гостями и с таким грандиозным размахом должен быть определенный градус юмора. И я, и Олег уже были в гавани под названием семейная жизнь, и, конечно, пафосные речи были бы не уместны. Только самоирония. Хардрок. Было очень красиво, смешно, живо и трогательно».

Столы ломились от местных угощений. Фото: социальные сети.

После церемонии гости отправились на банкет, где на фоне гор кормили блюдами национальной кухни. Вот только небольшая выдержка из меню: ассорти осетинских сыров с розовой шелковицей, фыдчин с говяжьей вырезкой, уалибах с молодым сыром, цахараджин с ботвой и сыром, форель озерная с молодой спаржей, каре ягненка на углях, лобио с черносливом. Наливали местные (и не только) напитки. Была сцена, где выступали сначала местные коллективы, а в перерывах публику развлекали смешные ведущие — Денис Дорохов и Александр Гудков. У гостей был дресс-код на этот день — черный цвет. Через пару часов погода резко изменилась — налетел ветер, ливень. Гости по-началу нарядились в заранее подготовленные дождевики и плясали под стильными зонтами. Потом стихия разбушевалась — снесла шатры, столы, залила блюда кейтеринга. Гостей и молодых на машинах увезли в ресторан отеля, где праздник продолжился: такой сценарий на случай ливня был предусмотрен. Пришлось оплачивать еще один банкет. Там был торт, один из кусочков купила блогер-разведенка Оксана Самойлова за 560 тыс. руб, она же охотилась за букетом невесты, но его поймала подруга Иды. Гости плясали под хиты группы «Комната культуры».

Свадебный торт и молодые. Фото: социальные сети.

11 июля с утра гости посещали экскурсии, многие побывали в «Городе мертвых». Ида философствовала над днем вчерашним: «Мы были такими счастливыми, танцуя под дождем. Стихия подарила нам возможность еще сильнее сплотиться. Гости в восторге, жених с невестой счастливы.».

Вечером начался новый праздник — гуляли свадьбу в стиле фильма «Горько!»: плясали, прикалывались, ели-пили.

Галич в образе — свадьба в стиле фильма «Горько!». Фото: социальные сети.

СМЕТА СВАДЬБЫ ИДЫ ГАЛИЧ

Мероприятие вышло дорогое. Прикинули с экспертами из сферы организации мероприятий смету по которой можно организовать похожее торжество.

Аренда самолета, трансфер гостей на три дня — от 10 млн. руб.

Строительство конструкций, декор мероприятий и остальной декор (посуда, текстиль и т.п.) — от 9 млн. руб.

Обслуживание гостей — проживание в отеле, экскурсии, доппитание, услуги визажистов и парикмахеров и т.п. — от 6 млн. руб.

Ида Галич с мужем Олегом и их дочкой. Второй день свадьбы в стиле фильма «Горько!». Фото: социальные сети.

Выступление местных и московских артистов — от 6 млн. руб.

Свадебный кейтеринг, четыре праздничных банкета — от 10 тыс. руб. на человека за один ужин с напитками.

Аппаратура, охрана, услуги по обустройству территории, уборка, инженерные конструкции и монтажные и прочие работы — от 14 млн. руб.

Обычно агентство, которое организует свадьбу, получает 10% от стоимости свадьбы — здесь Ида сэкономила, так как она совладелец компании, но много людей выполняли свою работу, поэтому она тоже будет оплачена.

Таким образом, торжество такого уровня может стоить в среднем 55 млн.руб. На такие деньги можно купить приличную «двушку» в столице, но молодожены люди обеспеченные — могут себе позволить красивый праздник, который публика обсуждает сразу несколько дней.

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