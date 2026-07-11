Муж Ларисы Гузеевой впервые рассказал о личной жизни: "Мелкие обиды перерастают в большую. Тогда люди расходятся"

Игорь Бухаров прервал молчание о личной жизни. Фото: Persona Stars

Муж Ларисы Гузеевой внезапно высказался о личной жизни. В 2025 году стало известно, что актриса развелась с Игорем Бухаровым. Ни звезда экрана, ни ее избранник перемены в жизни не комментировали. А на днях 66-летний ресторатор, которого Лариса Андреевна зовет бойфрендом, решил расставить точки над i.

Муж Ларисы Гузеевой высказался о семейной жизни. Игорь Бухаров опроверг слухи о разводе с Ларисой Гузеевой.

Ресторатор напомнил, что они состоят в браке чуть ли не 30 лет. "Мы оба эмоциональные люди. Дети говорят: "Вы все время ссоритесь". Я возражаю: «Нет, мы просто эмоционально разговариваем»", - цитирует news.ru Игоря.

Бухаров уверен, что всегда важно обсуждать любую ситуацию. "Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую. Тогда люди расходятся", - пояснил он.

Лариса Гузеева обожает свою Жужу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Игорь, по его словам, заботится о жене и во всем ее поддерживает. "Я понимаю, что после съемок жена устает. Поэтому всегда делаю так, чтобы она могла отдохнуть. Когда любишь, делаешь все для родного человека", - резюмировал он.

К слову, сейчас Гузеева отдыхает на море. Компанию ей составила любимая собачка Жужа. Ее звезда любит до безумию, называет дочкой и целует.

У Ларисы Андреевны есть 34-летний сын Георгий от брака с Кахой Толордавой. В союзе с Бухаровым звезда кинематографа родила дочь Ольгу. Ей 26 лет. Недавно актриса стала бабушкой. Девочка с красивым именем Ива родилась в прошлом году в семье Ольги.