Замминистра Виталий Шулика поддержал иностранного гражданина, который год воевал с зоне спецоперации

Виталий Шулика, занимающий пост замминистра обороны РФ и руководителя Аппарата ведомства, провел личный прием граждан. Фото: Минобороны РФ.

Виталий Шулика, занимающий пост замминистра обороны РФ и руководителя Аппарата ведомства, провел личный прием граждан. На встрече с родственниками участников спецоперации генерал-полковник обсудил с ними вопросы социальной поддержки.

«В частности, вдова погибшего военнослужащего столкнулась с трудностями при оформлении выплат из-за неопределенности юридической причины смерти супруга. Вопрос был оперативно проработан, дано поручение ускорить процесс оформления и начисления положенных выплат», - прокомментировали кадры встречи в Минобороны России.

- Татьяна Евгеньева, есть у вас еще какие-то просьбы? Мы обязательно разберемся и вам поможем, - поддержал генерал вдову.

Фото: Минобороны РФ

Также на встречу с замминистра был приглашен иностранный гражданин, отслуживший год по контракту в зоне спецоперации. Он обратился к Виталию Шулика с просьбой ускорить оформление документов на получение гражданства РФ для заключения нового контракта, выразив желание вернуться в свое подразделение.

- Вы воевали, выполнили все взятые на себя обязательства. Вам за это большое спасибо, я возьму на личный контроль рассмотрение вашего дела, а сотрудников МВД России попрошу сообщать вам о том, как идет оформление гражданства, - Виталий Шулика обратился к представило миграционного контроля МВД России, которую пригласили на встречу.

Фото: Минобороны РФ

Генерал также поручил подчиненным в первоочередном порядке направить все необходимые документы для получения гражданства иностранным гражданином, а также взять на контроль вопросы его воинского учета, оформления удостоверения ветерана боевых действий, а также восстановления заявителя на службу по контракту.

Иностранному гражданину на встрече также разъяснили порядок дальнейших действий для получения гражданства, заверив, что вопрос будет также под особым контролем со стороны полиции.

Чтобы не возникло каких либо недоразумений, иностранному гражданину, который отслужил год на передовой в зоне спецоперации был продлен срок пребывания в России на весь период рассмотрения заявления.

Фото: Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что личные приемы граждан с руководством Минобороны России – регулярная практика. Помимо приемов, ведомство системно работает над улучшением обратной связи, модернизировав личный кабинет военнослужащего на сайте для подачи обращений и отслеживания их рассмотрения, а также внедрив оценку качества обратной связи.

Кстати, также функционирует «горячая линия» Военно-социального центра Минобороны России: 117 (добавочный 2) или 8-800-707-99-99 (бесплатно в РФ). Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00 по московскому времени.

В ЭТО ВРЕМЯ

Официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк:

«Мои коллеги из Миграционной службы МВД России окажут всестороннее содействие иностранцу, отслужившему по контракту в зоне СВО, в приобретении гражданства Российской Федерации. Все необходимые проверочные мероприятия будут проведены в возможно короткий срок».