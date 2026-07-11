Тамара Сёмина: Поражена, что Юры Смирнова не стало, он всегда был очень крепким

Артист Юрий Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни. Фото: кадр из фильма "Вечный зов"

Народная артистка РСФСР Тамара Сёмина снималась с Юрием Смирновым в телевизионном многосерийном фильме «Вечный зов». Они ровесники. Смерть коллеги её очень расстроила. Неделю назад ушла из жизни актриса Екатерина Жемчужная, которая тоже снималась в фильме режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.

- Со времен «Вечного зова» мы с Юрой не встречались. Артисты разбросаны по миру, как цыгане, - говорит Тамара Сёмина. – Но я поражена, что Юры не стало. Он всегда такой крепенький. У всех своя судьба. В том числе актерская. Она по-разному складывается. У кого-то очень удачно, а кто-то так и не сыграл ни одной значительной роли.

- Говорят, Юрий Смирнов переживал, что ему достаются отрицательные роли…

Актриса Тамара Семина Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Глупости это! Замечательно, когда тебе предлагают отрицательную роль. Хорошие артисты стремятся такие роли играть. Есть над чем работать, надо так сволочь сыграть, чтобы зрители полюбили отрицательный персонаж. Дойти до зрительских сердец. От подляночки - до любви зрителей. Это гораздо сложнее, чем играть положительных, «голубых» героев. Что в положительном играть? Нечего. Поэтому настоящие артисты обожают отрицательные роли. Так что Юра был на своем месте. Он все про себя знал. Что режиссеры ему предлагали, на то и соглашался. Главное, все время был в работе. Тем более снимался у таких прекрасных режиссеров, как Краснопольский и Усков. Ну а то, что роли были второстепенные, так у каждого из нас свой предел. Кому-то главные, а кому-то эпизоды да эпизоды.

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