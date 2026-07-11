Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Простой народ?.. Народа нет простого,
А просто – без народа нет страны,
Нет просто Пушкина, и просто Льва Толстого нет без народа!.. Просто есть вруны…
Это стихотворение зацепило меня с этих - самых первых - строк. Прочитав его несколько раз, ваш политобозреватель тем же вечером позвонил автору…
- Юнна Петровна, это стихотворение - про Украину?
- Это поэтство, Саша,- про народ России, который - самый капитальный капитал России. Без народа - нет страны, а есть только территория с населением
- А Украина может еще стать народной страной - такой, как Россия?
- Такой страной, как Россия, не может стать никто, кроме России.
А укрофашисты, мерзкие твари сатаны* войны, которых вооружает, ублажает, обожает саммит-сходняк! - Натопаханата, называя Россию «долгосрочным врагом»,- разве были когда-нибудь эти укрофашистские твари - народом, страной, государством?.. Никогда не были, никогда не будут, - «стальным дикобразом» обещает их сделать запад, но «стальной дикобраз» не народ, не страна, ни с какого бодуна!
- А о чем нужно помнить России и россиянам, чтобы мы не утратили звание страны народной?
- А Россия никогда, ни на мгновение не должна забывать, что без народа - нет страны, народ - самый капитальный капитал России - на фронте и в тылу, сейчас и впредь, в любые времена, - народ России не будет никогда побеждён никакой Антироссией любого грандиозного количества, ни полсотней, ни сотней участников русофобского нашествия!
Такой у нас капитал народной силы, народного духа, священного долга - огонь! - за священную землю России!
- Спасибо огромное, Юнна Петровна.
А теперь - полностью - стихи…
* * *
Простой народ?.. Народа нет простого,
А просто – без народа нет страны,
Нет просто Пушкина, и просто Льва Толстого Нет без народа!.. Просто есть вруны, Чьё словоблудье о простом народе – Такое пугало простое в огороде.
Простой народ?.. Такого просто нет!
А просто – без народа нет Истории,
Есть население на просто территории,
Где просто нет народа!.. Кабинет
Министров – это сукины сыны,
Когда у них народа нет и нет страны.
Простой народ?.. Такой отравлена мечтой
Высокомерных выскочек порода, –
Мечтой о том, что есть народ простой,
Чья простота зовётся просто нищетой,
И образ нищей простоты святой –
Такое просто украшение народа!
Простой народ?.. Нигде и никогда!
Мечта об этом – просто анекдот.
Для выскочек всегда одна беда:
Страна – не та, и в ней народ – не тот!..
Одна беда, всегда одной величины,
Когда у них народа нет и нет страны.
Юнна Мориц.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.