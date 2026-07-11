Герой спецоперации «Z» Станислав Багров сохранил груз с боеприпасами

Фото: Минобороны РФ.
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».
Младший лейтенант Андрей ИВАНОВ
«Младший лейтенант Андрей Иванов, действуя на одном из важных тактических направлений, проводил воздушную разведку местности, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов.
В ходе ведения воздушной разведки управляя БПЛА Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении корректировал работу артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения объектов.
В результате оперативно переданных данных и последующей корректировке огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены».
Рядовой Станислав БАГРОВ
«Рядовой Станислав Багров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.
Приближаясь к полю боя, автомобиль рядового Багрова подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу противника.
Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Станислав под плотным огнем боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.
Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму рядового Станислава Багрова общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований».