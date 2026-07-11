Герой спецоперации «Z» Станислав Багров сохранил груз с боеприпасами

Рядовой Станислав Багров и Младший лейтенант Андрей Иванов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ВСКРЫЛ СКОПЛЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРОТИВНИКА

Младший лейтенант Андрей ИВАНОВ

«Младший лейтенант Андрей Иванов, действуя на одном из важных тактических направлений, проводил воздушную разведку местности, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов.

В ходе ведения воздушной разведки управляя БПЛА Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении корректировал работу артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения объектов.

В результате оперативно переданных данных и последующей корректировке огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены».

СОХРАНИЛ ГРУЗ С БОЕПРИПАСАМИ

Рядовой Станислав БАГРОВ

«Рядовой Станислав Багров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.

Приближаясь к полю боя, автомобиль рядового Багрова подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу противника.

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Станислав под плотным огнем боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму рядового Станислава Багрова общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований».