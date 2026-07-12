Елена Васильевна Малышева с мамой Галиной Александровной. Кадр Первого канала

В семье известной телеведущей Елены Малышевой случилось несчастье — умерла ее мама Галина Александровна Морозова. Галина Александровна была врачом, педиатром, недавно ей исполнилось 93 года, последнее время женщина часто болела, лежала в больнице.

65-летняя ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово», доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила, что похоронила маму 11 июля 2026 года: «Мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья. Моя мама врач от Бога. И лучшая женщина на Земле».

Елена Васильевна заботилась о маме и еще недавно так рассказывала о Галине Александровне: «Ее жизнь яркая, талантливая, с огромной преданностью делу и своей семье. Жизнь мамы — служение людям! У моей мамы трое детей, шестеро внуков и 10 правнуков. У нее светлый и ясный разум! Я хочу, чтобы моя мама долго жила…»

Когда Елена Малышева спрашивала маму: «Как ты считаешь чему самому главному ты научила меня?» — Галина Александровна отвечала: «Самому главному чему я хотела научить, я научила. Любить свою профессию, любить людей, и помочь всегда страждущим».

Елена Шабунина (фамилия Малышевой до замужества) с родителями, братом-близнецом и сестрой. Фото — личный архив Елены Малышевой

О своей маме Елена Малышева может рассказывать долго: «Моя мама всю жизнь хотела быть только врачом. А когда после школы поступала в мединститут, то недобрала всего полбалла. Родителям не призналась, а просто ходила на занятия и училась лучше всех. На занятиях ее вписывали в список студентов, думая, что произошла ошибка — девочку не записали случайно, обман был раскрыт перед сессией: круглой отличнице вольнослушательнице все же разрешили сдать экзамен. И за блестящие знания через год приняли в мединститут официально. Мама всегда была очень серьезной и строгой. А на последнем курсе влюбилась в папу — самого веселого парня из города Воронежа. Так родилась моя сестра, а потом и двойняшки — мы с братом. Моя мама детский доктор: днем она работала, потом расшифровывала электрокардиограммы, а по ночам ее вызывали в больницу. Гордость за профессию, преданность медицине — это то, что мы в прямом смысле впитали с молоком матери. Мы все (ее дети) стали врачами. Моя мама — врач от Бога и лучшая женщина на Земле».

Друзья, знакомые, коллеги выражают соболезнования Елене Васильевне. Она опубликовала в соцсетях завещание семье, которое Галина Александровна Морозова написала родным в декабре 2015 года, там есть такие слова: «Помните меня только в любви и дружбе друг к другу, с такими жизненными целями как будто их достичь нельзя. Ну вы их, безусловно, достигните. Вам все по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром…»

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