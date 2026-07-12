Украина – это ширма: Запад прикрывается Незалежной, чтобы испытывать оружие против России

С-400, которые продаются по программе военно-технического сотрудничества — они идут в экспортном варианте. И по ряду параметров уступают тем С-400, которые стоят на вооружении ВС РФ Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «сверхчувствительной» тему российских зенитных ракетных систем С-400, приобретенных Турцией и которые, по данным издания Hurriyet, были переданы одной из стран Персидского залива, эту продажу опроверг замглавы правящей партии Турции Хасан Ялчин. Телеканалу Haberturk он заявил, что Анкара не перепродавала в третьи страны ЗРК С-400, закупленные в России: «Если возникнет вопрос продажи С-400 другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, неразумно».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным аналитиком журнала «Наша Оборона» Алексеем Леонковым.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С С-400

— Разговоры о С-400 возникли не на пустом месте — какими могут быть последствия?

— Пока нет официального подтверждения происходящего, можно только предполагать.

— Но тема С-400 фигурировала давно?

— Да. Еще когда Турция противостояла США, в Турции был неудавшийся госпереворот в 2016-м, после этого турки вошли в клинч с американцами. Это произошло на фоне конфронтации Анкары и Вашингтона, который фактически поддержал тот госпереворот, а турки не прислушались к Белому дому и купили у Москвы С-400.

— Прошло 10 лет — и ситуация изменилась?

— Кардинально. Турция со своей многовекторностью и попытками усидеть на всех стульях ведет сложную политику. Сейчас обсуждают поставки С-400. По контрактам, по которым Россия поставляет за рубеж эти ЗРК, передача или продажа их третьим странам запрещена — без ведома Москвы.

— Речь ведь не просто о передаче «железа»?

— Речь о передаче батареи, состоящей из шести пусковых установок, командного пункта и систем РЛС, которые входят в эту батарею.

— Насколько для нас опасна эта ситуация с военно-технической точки зрения?

— Эту тему обсуждали еще тогда, когда в Турцию только поставили С-400. Тогда говорили: ой, уйдут секреты, Турция тут же развернет их против нас, нашим самолетам не поздоровится.

— А это не так?

— С-400, которые продаются по программе военно-технического сотрудничества — они идут в экспортном варианте. И по ряду параметров уступают тем С-400, которые стоят на вооружении ВС РФ. Так как мы авторы этого комплекса, то предусматриваем и меры безопасности.

— На всякий случай?

— Да. Против наших ВКС С-400 вряд ли сработают на все сто процентов. Даже военные секреты, которые они могли бы попытаться узнать, получив этот комплекс, в результате «изучения технологий» они получить не смогут.

— Почему?

— Американцы на базе ВВС Тонопа в Неваде, где они обучают своих пилотов, и украинских пилотов, — они там пытаются разбирать и наши комплексы ЗРК. И особых результатов не добились.

ГДЕ ИСПЫТЫВАЮТ РАКЕТЫ

— Денис Штилерман, глава украинской компании Fire Point, которая занимается разработкой крылатой ракеты «Фламинго», заявил, что до первых ударов украинской баллистикой по России осталось одно испытание. У них есть база для этого?

— Еще до начала СВО Украина испытывала свои комплексы в акватории Черного моря. Сейчас все испытания идут, в основном, на американских полигонах. И когда Штилерман заявляет, что они что-то испытали, надо понимать, что для Fire Point англичане и французы делали электронику, американцы — систему навигации. И управление идет через Starlink. И все испытания проходят с ведома и при участии этих государств.

— То есть Украина — это ширма?

— Именно. За который противник действует по принципу: все, что пересекло границы с Украиной — является украинским, и дальше испытывает свои комплексы против нас. Беспилотники, крылатые ракеты, оперативно-тактические ракеты. «Громы», «Сапсаны» — все это делалось там, а испытывалось против нас.

— Все остальное — пропаганда?

— Конечно. Для поддержания ложного нарратива «Украина — она такая сильная». Этим ложным нарративом убеждают налогоплательщиков в Европе и США в том, что Украина способна долго и успешно сопротивляться. Потому что у нее все есть — и свои мозги, и свои ракеты. Даже могут собрать ракеты Patriot — только дайте лицензию.

СМОГУТ ЛИ ДЕЛАТЬ PATRIOT?

— По поводу ракет Patriot немцы предупреждают, что на организацию производства уйдет 1.5–2 года. Есть оценки — до 2029 года. С нуля запустить производство таких ракет в условиях войны возможно?

— Немцы сами получили лицензию на производство Patriot 4 год назад. И похвастаться активным их производством они не могут. Там есть американские комплектующие. Твердотопливные элементы. Есть компонент прехлорат аммония. Он входит в состав ракетного топлива. У самих американцев его производство столкнулись с проблемами.

— Какими?

— На производство этого компонента целая очередь выстроилась — начиная от NASA и заканчивая производителями Trident-2. В США хотели открыть производство, но в этом году экономическая ситуация не позволила им начать массовое производство. Без этого топлива ракета не полетит.

— Это не единственная проблема?

— В компоненте топлива, которое используется в ракетах PACK-2 и PACK-3 входит вольфрам. А у американцев сложности с вольфрамом. Из-за ограничений, которые Китай наложил на вольфрам, да и мы его не поставляем. А без вольфрама вы не произведете компоненты. Есть и вопросы, связанные с электроникой. Например, Япония с 2005 года пять лет налаживала производство. И даже немцы с их организационными и технологическими возможностями не смогли наладить массовое производство таких ракет. Тем более Киев быстро наладить их выпуск по лицензии не сможет.

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