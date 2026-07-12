Отдельно в военном ведомстве отмечены недавние успешные операции портовой инфраструктуры в Одессе Фото: REUTERS.

Минобороны России сообщает о наступлении объединенных российских сил по всем фронтам в зоне проведения спецоперации.

По данным военного ведомства, в результате боевых действий ликвидировано значительное число украинских военнослужащих и иностранных наемников. Группировка войск «Север» нейтрализовала более 185 боевиков ВСУ, «Запад» — 220, «Южная» — 155, «Центр» — 355, «Восток» — 495, а «Днепр» — 55.

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения сухогруза с оружием для Зеленского в порту Черноморск с помощью «Гераней»

Общие потери украинской стороны за сутки составили 1465 человек, а также военная техника, включая танк, 15 бронемашин, пять артиллерийских систем и 92 автомобиля.

Российские группировки войск, используя армейскую авиацию, ударные беспилотники, ракетные системы и артиллерию, нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам Украины, а также по складам с дальнобойными дронами и местам скопления живой силы противника в 158 районах.

Российское военное ведомство подчеркнуло высокую эффективность применения высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры Украины, способного преодолевать все западные системы ПВО и ПРО, которые поставляются киевскому режиму.

«Успешные атаки с использованием дальнобойного оружия как по наземным целям, так и по морским портам, куда доставляется западное вооружение, подтверждают способность российских Вооруженных сил поражать цели на всей территории Украины», - комментируют эксперты.

Кадры поражения парома в порту Черноморск Одесской области, который использовали для морских дронов ВСУ

Отдельно в военном ведомстве отмечены недавние успешные операции против объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. Точными ударами были поражены корабли, которые доставляли в морские порты Украины оружие Зеленскому.

Системы противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили 11 управляемых авиационных бомб и 585 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 12 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолет.

284 - вертолет.

179 525 - дронов.

665 - ЗРК.

30 128 - танков и бронемашин.

1 756 - РСЗО.

35 735 - орудий.

66 299 - единиц спецтехники.