Зеленского вдохновили на борзость на саммите НАТО: просроченный сделал громкое заявление о Китае и России

Для Зеленского единственно понятной остается логика запретов и разрешений со стороны хозяина Фото: REUTERS.

Уже даже не обычная наглость, а какая-то чрезвычайного характера борзота украинского «просроченного» главаря киевского бандеровского режима Владимира Зеленского отличает все его заявления и поступки последнего времени. Можно, конечно, предположить, что он окончательно нанюхался своих наркотиков и совершенно утратил связь с реальностью, но есть и другое, более простое объяснение: «просроченного» уверили в том, что Россия никогда не применит ядерное оружие по Украине. И сделали это на том самом саммите НАТО, который недавно прошел в столице Турции. Вернее, в ходе закулисных встреч, потому что на сам саммит «просрочку» просто не допустили — мало ли, что он там начнет нести, а Трамп и так прилетел не в лучшем расположении духа после вылета сборной США с чемпионата мира по футболу. Зеленский сам признался после саммита в том, что получил такое сообщение и даже рассказал, от кого.

— Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия, — заявил «просроченный» журналистам. — И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: «О применении ядерного оружия не может быть даже и речи».

Косвенно, что такие успокоительные для Зеленского заявления прозвучали от лидеров стран-членов НАТО, подтвердил и еще один «великий геополитик», президент Финляндии Александр Стубб.

— Два дня назад у меня был ужин с министром иностранных дел Китая в Финляндии. Мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявили: «Нет, этого не произойдет», — поделился своим инсайдом президент страны, чья фамилия, как говорят, происходит от слова «пень». Это еще хорошо, что он сообщил, будто бы глава МИД КНР Ван И ему рассказал, а ведь Стубб мог бы, вообще, сказать, что это он приказал Пекину запретить Москве применять ядерное оружие. Веры, что одному сообщению, что другому было бы примерно одинаково. То есть никакой.

Косвенно, что такие успокоительные для Зеленского заявления прозвучали от лидеров стран-членов НАТО, подтвердил и еще один «великий геополитик», президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Каждый раз, когда нынешние европейские руководители пытаются изобразить из себя что-то вроде работы мысли или намереваются поразить собеседников, а то и просто зрителей каким-то откровением, думаешь, что большей глупости уже быть не может, и глубже дна уже не существует, а они всякий раз, как в том анекдоте, когда пессимист вздыхает, что хуже уже не будет, а оптимист уверен: «Нет, будет! Будет, я говорю!». Они нащупывают новое, более глубокое дно и пробивают его с той смесью апломба и уверенности в собственной непогрешимости, что свойственна полным идиотам.

Объяснил бы кто неразумным лидерам стран-членов НАТО, что применение ЯО регламентируется не позволением или запретом кого-либо третьего со стороны, а ядерной доктриной того или иного государства, где все случаи прописаны со всей возможной тщательностью. И если возникнет такая необходимость, то подобный удар будет нанесен без чьих-либо разрешений. Максимум, Россия предупредит о применении. Это, наверное, могут не понимать всякого рода лимитрофы, которые привыкли заглядывать в рот хозяину, но руководители стран-членов ядерного клуба не могут такого ни не знать, ни не понимать. Тем более, отношения Китая с Россией таковы, что никто из стран не диктует друг другу, что ему делать, особенно, в таких деликатных вопросах. Получается, что Зеленского просто обманули эти лидеры, когда рассказали, что Китай не позволит что-то России. Ну так не все же ему их обманывать, когда-то получилось и наоборот — воюй дурачок, получишь значок. Тем более, что он сам настроен на войну.

Другое дело, что для Зеленского единственно понятной остается логика запретов и разрешений со стороны хозяина. «Просроченный» даже недавно заявил, что Киев больше не будет спрашивать разрешения у лидеров стран Запада на нанесение ударов вглубь тылов России. То есть ранее он такие разрешения спрашивал, и, судя по тому, что удары наносились, получал. И, судя по всему, в его логике, и другие страны должны от кого-то (своих хозяев) получать такие разрешения или соблюдать запреты.

Только вот у России никаких таких хозяев нет. А украинскому наркофюреру Зеленскому впору было задать себе другой вопрос — если Китай Такой «главнюк» над Россией, то почему тогда Пекин вообще «разрешил» Москве начать СВО?

Но подобного рода «нестыковочки» — явно не самое сильное место «просрочки» Зеленского. Как, впрочем, и многих западных лидеров, для которых логика — одна из «москальских лженаук». Однако, даже осознать это, их интеллекта, похоже, не хватает. Это же гораздо сложнее, чем просто лизать задницу Трампу, чтобы он получил удовольствие, а себя на крайний случай можно и уверить, что это повидло.

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