Фото: REUTERS.
Уже даже не обычная наглость, а какая-то чрезвычайного характера борзота украинского «просроченного» главаря киевского бандеровского режима Владимира Зеленского отличает все его заявления и поступки последнего времени. Можно, конечно, предположить, что он окончательно нанюхался своих наркотиков и совершенно утратил связь с реальностью, но есть и другое, более простое объяснение: «просроченного» уверили в том, что Россия никогда не применит ядерное оружие по Украине. И сделали это на том самом саммите НАТО, который недавно прошел в столице Турции. Вернее, в ходе закулисных встреч, потому что на сам саммит «просрочку» просто не допустили — мало ли, что он там начнет нести, а Трамп и так прилетел не в лучшем расположении духа после вылета сборной США с чемпионата мира по футболу. Зеленский сам признался после саммита в том, что получил такое сообщение и даже рассказал, от кого.
— Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия, — заявил «просроченный» журналистам. — И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: «О применении ядерного оружия не может быть даже и речи».
Косвенно, что такие успокоительные для Зеленского заявления прозвучали от лидеров стран-членов НАТО, подтвердил и еще один «великий геополитик», президент Финляндии Александр Стубб.
— Два дня назад у меня был ужин с министром иностранных дел Китая в Финляндии. Мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявили: «Нет, этого не произойдет», — поделился своим инсайдом президент страны, чья фамилия, как говорят, происходит от слова «пень». Это еще хорошо, что он сообщил, будто бы глава МИД КНР Ван И ему рассказал, а ведь Стубб мог бы, вообще, сказать, что это он приказал Пекину запретить Москве применять ядерное оружие. Веры, что одному сообщению, что другому было бы примерно одинаково. То есть никакой.
Фото: REUTERS.
Каждый раз, когда нынешние европейские руководители пытаются изобразить из себя что-то вроде работы мысли или намереваются поразить собеседников, а то и просто зрителей каким-то откровением, думаешь, что большей глупости уже быть не может, и глубже дна уже не существует, а они всякий раз, как в том анекдоте, когда пессимист вздыхает, что хуже уже не будет, а оптимист уверен: «Нет, будет! Будет, я говорю!». Они нащупывают новое, более глубокое дно и пробивают его с той смесью апломба и уверенности в собственной непогрешимости, что свойственна полным идиотам.
Объяснил бы кто неразумным лидерам стран-членов НАТО, что применение ЯО регламентируется не позволением или запретом кого-либо третьего со стороны, а ядерной доктриной того или иного государства, где все случаи прописаны со всей возможной тщательностью. И если возникнет такая необходимость, то подобный удар будет нанесен без чьих-либо разрешений. Максимум, Россия предупредит о применении. Это, наверное, могут не понимать всякого рода лимитрофы, которые привыкли заглядывать в рот хозяину, но руководители стран-членов ядерного клуба не могут такого ни не знать, ни не понимать. Тем более, отношения Китая с Россией таковы, что никто из стран не диктует друг другу, что ему делать, особенно, в таких деликатных вопросах. Получается, что Зеленского просто обманули эти лидеры, когда рассказали, что Китай не позволит что-то России. Ну так не все же ему их обманывать, когда-то получилось и наоборот — воюй дурачок, получишь значок. Тем более, что он сам настроен на войну.
Другое дело, что для Зеленского единственно понятной остается логика запретов и разрешений со стороны хозяина. «Просроченный» даже недавно заявил, что Киев больше не будет спрашивать разрешения у лидеров стран Запада на нанесение ударов вглубь тылов России. То есть ранее он такие разрешения спрашивал, и, судя по тому, что удары наносились, получал. И, судя по всему, в его логике, и другие страны должны от кого-то (своих хозяев) получать такие разрешения или соблюдать запреты.
Только вот у России никаких таких хозяев нет. А украинскому наркофюреру Зеленскому впору было задать себе другой вопрос — если Китай Такой «главнюк» над Россией, то почему тогда Пекин вообще «разрешил» Москве начать СВО?
Но подобного рода «нестыковочки» — явно не самое сильное место «просрочки» Зеленского. Как, впрочем, и многих западных лидеров, для которых логика — одна из «москальских лженаук». Однако, даже осознать это, их интеллекта, похоже, не хватает. Это же гораздо сложнее, чем просто лизать задницу Трампу, чтобы он получил удовольствие, а себя на крайний случай можно и уверить, что это повидло.
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