Певец перекрасился в белый цвет. Фото Дарьи Черной

Рэпер Егор Крид провел два больших концерта в «Лужниках». Артист впервые показал новый образ, который почти две недели скрывал под шапкой, собрал на одной сцене сразу нескольких звезд и не смог сдержать эмоций во время трогательного обращения к племяннице.

Шоу Крид начал с песни «Грехи», а главным сюрпризом вечера стал его новый образ. Певец перекрасился в белый цвет и, как отметили поклонники, вновь стал похож на себя образца 2018 года. При этом Клавы Коки, с которой он исполняет этот трек, на сцене не оказалось. Одним из самых обсуждаемых моментов концерта вновь стало исполнение хита «Malo». Многие ждали повторения прошлогоднего номера с танцовщицей Лерой Лежневой, которая тогда поцеловала артиста, что вызвало бурные споры в соцсетях. Однако на этот раз никакого поцелуя не произошло. Во время номера исполнители просто разошлись в разные стороны. Зато Егор поцеловал ее в другом номере, где эта же танцовщица в белом играла роль «Спящей красавицы».

Фото: Соцсети.

Эмоциональной кульминацией вечера стало обращение Крида к племяннице Оливии. Говоря о девочке, артист не смог сдержать слез. «Будь самой счастливой, малышка», — сказал певец со сцены.

За три часа концерта к Егору присоединились сразу несколько приглашенных артистов. На сцену выходили Амина, Егорик, Мэйби Бэйби, Дора, Baby Cute, madk1d, Темный принц и Tenderlybae.

Одним из главных гостей шоу стал Филипп Киркоров. Вместе с Кридом он исполнил хит «Цвет настроения черный», появившись перед зрителями в эффектной кольчуге. Незадолго до выхода артист, заметив людей с факелами, воскликнул: «Только не подпалите!»

Среди зрителей в этот вечер были замечены Ксения Собчак, Валерия и Иосиф Пригожин, Алла Михеева, Дилара, Алеко, Катя Адушкина и другие известные гости. Впрочем, не обошлось и без недовольства зрителей. Многие пожаловались в соцсетях, что начало концерта задержалось более чем на час. Кроме того, поклонники отметили, что, несмотря на новую сцену в стиле средневекового замка и обновленный образ самого Крида, постановка многих номеров практически повторяет прошлогоднее шоу.

Фото: Соцсети.

После выступления артист поблагодарил публику за вечер. «Я отдал всего себя до последней капли пота! Три часа лучшего концерта с лучшей семьей», — написал Егор в социальных сетях.

На второй день шоу сопровождал сильный дождь, из-за которого сцена стала очень скользкой. Во время выступления Егор Крид поскользнулся и упал, однако практически сразу поднялся и продолжил концерт. А в самом финале артист вновь не смог сдержать эмоций: сначала громко закричал, а затем расплакался, поблагодарив зрителей за поддержку. За два дня его концерты в «Лужниках» посетили более 130 тысяч человек.