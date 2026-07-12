10 июля Грэм* побывал с десятым визитом на Украине Фото: REUTERS.

Еще в пятницу он радостно общался с Зеленским, а через сутки скоропостижно умер. 71-летний сенатор Линдси Грэм* скончался в своем доме на Капитолийском холме. Он был злейшим врагом России. А вот президент США Дональд Трамп считал его ближайшим соратником — в соцсетях назвал покойного «одним из величайших людей, кого когда-либо знал».

Сенатор почувствовал боль в груди, его родные позвонили в службу спасения. В дом на Капитолийском холме примчались полицейские и пожарные машины. Политика отвезли в больницу Джорджа Вашингтона, врачи не помогли. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

10 июля Грэм* побывал с десятым визитом на Украине. Там он встречался с Зеленским, обсуждал ПВО и посетил предприятие по производству беспилотников SkyFall — радостно фотографировался с беспилотником-перехватчиком.

После поездки в Киев внезапно умер злейший враг России Фото: REUTERS.

Коллеги Грэма* утверждают, что за день до смерти он чувствовал себя прекрасно и сегодня вечером собирался выступить в программе NBC News «Meet the Press». Сенатор намеревался идти на новый срок на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, и в июне выиграл республиканские праймериз в Южной Каролине. Грэм* возглавлял сенатский Комитет по бюджету.

Кстати, еще один республиканский «ястреб», 84-летний сенатор Митч Макконнелл, который стоит во главе Комитета Сената по регламенту и Комитета по ассигнованиям на оборонный бюджет и называет нашу страну частью «оси зла», уже больше месяца не появляется на публике. Причина — проблемы с сердцем, хотя точный диагноз не называется. Макконнелл находится в больнице.

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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