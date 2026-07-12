Зеленский собственноручно воздвиг на пути Украины в ЕС новый шлагбаум, поднять который ему будет не так-то просто Фото: REUTERS.

В субботу по всей Польше проходили траурные мероприятия в честь годовщины массовых убийств мирного населения, получивших название Волынская резня. Польша этот день памяти отмечает 11-го июля, когда в этот день, на который в 1943-м пришлось воскресенье, и поляки массово отправились на церковные службы, бандеровцы атаковали одновременно 150 польских сел, уничтожив проживающих там мирных жителей. В траурных мероприятиях принимают участие и политики от оппозиции, и представители правящей коалиции. К резне и бандеровским убийцам у них отношение практически одинаковое.

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение Сейма (нижняя палата парламента страны) резолюцию не просто с осуждением УПА*, а с призывом к правительству выступить против членства Украины в Европейском союзе.

В субботу по всей Польше проходили траурные мероприятия в честь годовщины массовых убийств мирного населения, получивших название Волынская резня Фото: REUTERS.

- В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие, — заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.

В Польше и не думают скрывать, что причиной этого решения является героизация Украиной участников Волынской резни. От Украины поляки требуют не только прекращения прославления ОУН-УПА* и ее осуждения, но и дани памяти жертвам бандеровцев.

- История Волынского преступления и всех жертв украинских националистов ставит перед нами один и тот же вопрос — можно ли отвести от них свое внимание, — зачитал в Домоставе обращение президента Кароля Навроцкого советник главы государства Дариуш Дудек. - Пока Польша будет существовать, пока будут жить поляки, не исчезнет память о жертвах и о позоре виновных.

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

Сам Навроцкий, который был избран при поддержке этой оппозиционной партии «Право и справедливость», в этот день заявил, что не пожалеет сил для запрета в Польше бандеровского черно-красного флага ОУН-УПА*.

- Красно-черный флаг отсылает к тому, что немцы называли «Земля и кровь». Этот флаг мы не хотим видеть здесь, в Польше. Надеюсь, польский парламент примет соответствующий закон, - заявил президент Навроцкий на памятном мероприятии в селе Радруж, приуроченном ко Дню памяти жертв Волынской резни.

А представитель правящей «Гражданской платформы» («Гражданской коалиции») премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал создать стену памяти жертв Волынской резни.

- Мы хотим сохранить память о каждом из них. По имени и фамилии. Поэтому в Варшаве появится стена памяти с вечным огнем и фамилиями каждой идентифицированной жертвы, - отметил он в своем видеообращении и назвал события тех дней геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков и польских граждан других национальностей. - Наш долг перед жертвами, а также путь к преодолению болезненного прошлого ради лучшего будущего — это правда. А правда означает установление личности и объявление виновных, это безоговорочное осуждение этого преступления. Правда — это память о каждой жертве и место их захоронения. Убитые не могут оставаться безымянными.

И в каждом слове Туска прозвучал упрек нынешней украинской власти. Может, это прозвучало не так резко и бескомпромиссно, как у оппозиции и президента, но отыграть назад у Туска и его партии не получится, потому что впереди выборы, а по теме Волынской резни и Украины польское общество настроено весьма радикально. И если кто из польских политиков захочет смягчить риторику в отношении украинских бандеровцев, тот заведомо эти выборы проиграет.

А потому у выдвинутой польской оппозицией резолюции очень высокие шансы на то, чтобы быть принятой Сеймом. Можно сказать, что украинский «просроченный» главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский собственноручно воздвиг на пути Украины в ЕС новый шлагбаум, поднять который ему будет не так-то просто. Если учесть, что некоторые из членов Евросоюза и без того совсем даже не мечтают увидеть Украину по соседству в одном ряду с собой.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

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