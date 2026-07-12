Григорий Лепс рассказал о новой возлюбленной: «Есть такая женщина, просто я с ней не живу»

По словам Лепса, сейчас он находится в неопределенном периоде Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Григорий Лепс, похоже, больше не одинок: в интервью Эмину Агаларову артист рассказал, что в его жизни появилась новая избранница. При этом сам певец признается, что пока не может определить статус этих отношений.

По словам Лепса, сейчас он находится в неопределенном периоде, хотя о новой спутнице говорит очень тепло. «У меня есть еще одна девушка сейчас. Великолепная девушка, очень хорошая девушка, добрая. Есть такая женщина, просто я с ней не живу», — рассказал музыкант.

Во время беседы исполнитель также затронул тему своего прошлого брака с Анной Шаплыковой, с которой прожил два десятилетия. Лепс признался, что именно развод считает самым тяжелым просчетом в собственной жизни. «Плохо. Это была самая большая моя ошибка в жизни. Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило, но в силу обстоятельств и мое безобразное на тот период времени поведение к этому привели, о чем я раскаиваюсь и всегда буду за это платить», — сказал артист.

При этом музыкант подчеркнул, что вернуть прежние отношения уже невозможно, хотя общение с бывшей супругой сохранилось. «На данный момент уже нет, это невозможно. А вернуть время вспять тоже невозможно, поэтому что случилось, то случилось. Так было угодно Господу. Да, до сих пор у нас прекрасные отношения, чему я очень рад. И это благодаря опять же не мне, а благодаря ей», — признался Лепс.

Напомним, еще несколько месяцев назад артист рассказывал о планах расширить семью. Тогда музыкант заявил, что намерен взять на воспитание троих мальчиков из детских домов. По словам Лепса, эту идею поддержала именно его бывшая жена Анна Шаплыкова.

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