Это была десятая поездка сенатора в незалежную Фото: REUTERS.

В субботу в Вашингтоне внезапно скончался, пожалуй, самый известный американский сенатор-русофоб Линдси Грэм*. У смерти оказался мистический оттенок. В четверг, 9 июля, Грэм* отметил свой день рождения — ему исполнился 71 год. В пятницу он на денек слетал в Киев, где посетил секретный завод по производству дронов и поручковался с укрофюрером. Это была десятая поездка сенатора в незалежную. И, видимо, судьба решила, что знаменитое «проклятие Зеленского» (масса западных деятелей после общения с главой киевского режима или вскоре лишались своих постов, или вообще уходили в мир иной) должно сработать именно в этот «юбилейный» для Грэма* визит.

Вернувшись в Вашингтон и едва войдя в свой небольшой кирпичный таунхаус на Капитолийском холме, политик почувствовал боль в груди, сообщил телеканал NBC News. В США журналисты имеют право прослушивать линии полицейского радио-обмена — так стало известно об экстренном вызове из дома Грэма* от его родных. Они сообщили об «остановке сердца» сенатора. Примчавшиеся сотрудники скорой помощи вынесли его на носилках и доставили в больницу Джорджа Вашингтона. Но там помочь уже не успели. Предварительная причина смерти — обширный инфаркт.

Желающих получить подробности журналистов попросили не беспокоить семью. Близкие Грэма* настаивают на сохранении приватности.

Но о его политической деятельности будут вспоминать еще долго. Линдси Грэм* был сенатором-республиканцем от Южной Каролины и возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Был весьма близок к Дональду Трампу. Президент, выражая соболезнования в соцсети Truth Social, назвал его «одним из величайших людей, которых когда-либо знал, и настоящим патриотом». Однако патриотизм Грэма* в основном проявлялся в одном — лютой ненависти к нашей стране. Причем в любой ее исторический период — и во времена империи, и, конечно, в советскую эпоху, и особенно сейчас, когда сенатор постоянно воплощал свою враждебность к России в конкретные дела.

Проклятие Зеленского настигло сенатора Грэма*: он умер после поездки в Киев Фото: REUTERS.

К принятию жестких санкций против Москвы Грэм* начал активно призывать еще в августе 2008 г., когда армия РФ дала отпор грузинскому вторжению в Южную Осетию. После возвращения Крыма и восстания в Донбассе патологический русофоб поставил выработку наказаний для России на поток. С 2014 по 2022 год по инициативе Грэма* или с его непосредственным участием было подготовлено не менее восьми санкционных законопроектов. Ну, а после начала СВО он докатился до того, что официально призвал к «уничтожению президента России». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков был вынужден признать в этой связи, что «некоторые политики в США едут рассудком».

В феврале сенатор требовал от Трампа передать Украине крылатые ракеты «Томагавк» для ударов по целям в глубине России. «Я хочу поставок „Томагавков“ Украине. Хочу, чтобы США поставили „Томагавки“ для поражения инфраструктуры, на которую рассчитывает Путин при создании беспилотников и всего прочего. Я хочу изменить соотношение сил», — настаивал он.

В субботу в Вашингтоне внезапно скончался, пожалуй, самый известный американский сенатор-русофоб Линдси Грэм* Фото: REUTERS.

Вот и теперь, за день до своей смерти, Грэм*, будучи в Киеве, сообщил, что согласовал вариант законопроекта, предоставляющего президенту США право самостоятельно принимать решение о введении санкций и дающего возможность установления 500-процентных пошлин для торговых партнеров РФ.

На заводе по производству дронов Грэму* показали разные виды беспилотников, включая БПЛА-перехватчик Р1Sun. Гость долго смеялся, когда ему растолковали, как украинские рабочие произносят это название, и даже отпустил шутку по поводу того, как «эта штука действует против русских». Знал бы, что зло хохочет над Россией последний раз в жизни.

- Грэм* постоянно дул в уши Трампу свою антироссийскую повестку и имел на Дональда заметное влияние, исполняя роль "придворного русофоба" при президенте США. В республиканском стане такие мрачные фигуры, порой становившиеся серыми кардиналами, существовали всегда, - отметил в комментарии для KP.RU доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. - Цепочку можно проследить от сенатора Джозефа Маккарти (погрузившего страну в гнетущую эпоху "маккартизма" в начале 50-годов ХХ века) до запредельного антикоммуниста и отца американского консерватизма Барри Голдуотера, а также другого сенатора от Аризоны - Джона Маккейна, у которого к нашей стране были личные счеты со времен его пленения во Вьетнаме. Линдси Грэм* как раз и был учеником и последователем Маккейна, продолжавшим его курс. Сейчас в республиканской партии нет яркого человека, который мог бы подхватить это "русофобское знамя" из рук внезапно преставившегося Грэма*. Но свято место пусто не бывает, эту нишу вскоре обязательно кто-нибудь займет. Ведь задача не допустить победы России в ходе войны на Украине остается в числе приоритетных целей Запада.

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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