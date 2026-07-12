Юнна Мориц: Украйна, а где твой невинный народ, чей фюрер бабло и оружье гребёт?

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Юнна Мориц: Простой народ?.. Народа нет простого, а просто — без народа нет страны».

Так называлась беседа вашего политобозревателя с любимой Героиней и Поэтессой — наш разговор вышел на сайте KP.RU в субботу, 11 июля, и был посвящен (выражаясь языком самой Юнны Петровны) «поэтству» про народ.

В той же подборке — и стихи.

…А в это воскресенье, 12 июля, уважаемый Автор переправила мне еще одно стихотворение — по сути, на ту же тему: острую и вечную.

К тому же — эти новые строки — простые и глубокие, были (образно выражаясь) «запечатаны» как бы в тот же «конверт», где содержались мои вопросы и ответы Поэтессы (включая ее стихотворение): они — в предыдущей подборке.

Вот почему стихи Юнны Петровны — сегодняшние — публикуются без вопросов журналиста и комментариев Поэтессы.

А там ведь и так все ясно.

Читайте, пожалуйста…

Вникайте!

* *

Украйна, а где твой невинный народ,

Когда людоедский, бандеровский сброд

Сжигает в Одессе живьём на пожаре

Людей, ненавистных бандеровской твари?

Украйна, а где твой невинный народ,

Когда русофобщины запад орёт,

Что надо Украйне, Россию бомбя,

Угробить её и прославить себя?

Украйна, а где твой невинный народ,

Чей фюрер бабло и оружье гребёт

У запада, чтобы Россию бомбя,

Загнать её в гроб и прославить себя?

Украйна, а где твой невинный народ,

Чья армия ждёт, что Россия умрёт, —

Украйна в Европу «стальным дикобразом»

Войдёт, ублажая гестаповский разум?

Украйна, а где твой невинный народ, —

Не вижу своим незамыленным глазом,

Которому — ясно: невинный народ

Не станет невинно «стальным дикобразом»!

Юнна Мориц.