Юнна Мориц: Украйна, а где твой невинный народ, чей фюрер бабло и оружье гребёт?

Фото: Александр ГАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Юнна Мориц: Простой народ?.. Народа нет простого, а просто — без народа нет страны».
Так называлась беседа вашего политобозревателя с любимой Героиней и Поэтессой — наш разговор вышел на сайте KP.RU в субботу, 11 июля, и был посвящен (выражаясь языком самой Юнны Петровны) «поэтству» про народ.
В той же подборке — и стихи.
…А в это воскресенье, 12 июля, уважаемый Автор переправила мне еще одно стихотворение — по сути, на ту же тему: острую и вечную.
К тому же — эти новые строки — простые и глубокие, были (образно выражаясь) «запечатаны» как бы в тот же «конверт», где содержались мои вопросы и ответы Поэтессы (включая ее стихотворение): они — в предыдущей подборке.
Вот почему стихи Юнны Петровны — сегодняшние — публикуются без вопросов журналиста и комментариев Поэтессы.
А там ведь и так все ясно.
Читайте, пожалуйста…
Вникайте!
* *
Украйна, а где твой невинный народ,
Когда людоедский, бандеровский сброд
Сжигает в Одессе живьём на пожаре
Людей, ненавистных бандеровской твари?
Украйна, а где твой невинный народ,
Когда русофобщины запад орёт,
Что надо Украйне, Россию бомбя,
Угробить её и прославить себя?
Украйна, а где твой невинный народ,
Чей фюрер бабло и оружье гребёт
У запада, чтобы Россию бомбя,
Загнать её в гроб и прославить себя?
Украйна, а где твой невинный народ,
Чья армия ждёт, что Россия умрёт, —
Украйна в Европу «стальным дикобразом»
Войдёт, ублажая гестаповский разум?
Украйна, а где твой невинный народ, —
Не вижу своим незамыленным глазом,
Которому — ясно: невинный народ
Не станет невинно «стальным дикобразом»!
Юнна Мориц.