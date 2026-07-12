Владимир Зеленский анонсировал очередную смену правительства на Украине. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант и главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский анонсировал очередную смену правительства на Украине. Можно было бы вспомнить старый анекдот про перестановку кроватей в борделе и смену персонала, но на сей раз дело обстоит не совсем так. Зеленский анонсировал в соцсетях, где он сообщил, что уже обсудил «обновление Кабинета министров» с нынешним премьер-министром Юлией Свириденко, и они пришли к согласию.

Премьер-министр Юлия Свириденко Фото: REUTERS.

По словам «просроченного», обновление правительства необходимо в рамках «изменения политической стратегии Украины». А эти изменения продиктованы тем, что за каждое важное направление будет отвечать конкретный человек, самый опытный специалист по этому вопросу. Таких направлений «просроченный» обозначил несколько — США и договоренности о лицензии на производство «Пэтриот», Европа и европейский противоракетный проект, Евросоюз с курсом на членство в нем Незалежной и страны-соседи, особенно, Польша и Венгрия, Ближний Восток, как рынок сбыта украинских дронов, и Глобальный Юг с Китаем в качестве принудителей России к миру на украинских условиях (в мечтах «просрочки»). Но есть и внутренние направления и задачи, за которые будет отвечать та или иная персона. Например, — подготовка к зиме, снабжение армии и поставки с производством вооружений и боеприпасов, прифронтовая зона и так далее.

В общем, смотрится все на первый взгляд достаточно логично — какой смысл в министерстве промышленности, если этой промышленности уже не осталось? Пусть будет министр по выклянчиванию. В чем смысл министерства по социальным вопросам, если все сводится в реальности к министру по вопросам эвакуации. Министр по отношениям с соседями будет разгребать те кучи, которые навалили Зеленский и его предшественник Порошенко*. А министр энергетики займется подготовкой к зиме. И не стоит говорить, что зима пройдет быстро, потому что после нее надо будет готовиться к жаркому лету и следующей зиме. Министра транспорта вполне заменит уполномоченный по армейской логистике, поскольку иной транспорт, кроме как ВСУшный, скоро уйдет в прошлое.

Должность премьер-министра все же останется. Не самому же Зеленскому встречаться с такой кучей народа — ему должны докладывать картину в целом, а не фрагментами. Как и останутся ряд традиционных министров. А остальных заменят (или дополнят) такими полномочными «решалами». Кстати, саму Свириденко, судя по всему, «просрочка» хочет направить на американское направление — она утрясала и подписывала с представителями администрации США тот самый договор об украинских редкоземельных ископаемых, которые Зеленский отдал Вашингтону, она там всех знает и имеет контакты. Свой в доску человек должен занять и место «главнюка» по «восстановлению Украины», поскольку эта должность предусматривает выпрашивание денег у союзников и их последующий распил с откатами «нужным людям», в том числе и самому «просрочке». Про вооружения и боеприпасы и говорить нечего — это давно уже «клондайк для своих».

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

На пост премьер-министра, как сообщают украинские СМИ, «просроченный» рассматривает четыре кандидатуры. Он может вернуть на этот пост Дениса Шмыгаля, ныне занимающего должность министра энергетики, при котором произошли самые мощные сбои в энергосистеме, предложить мэра Харькова Игоря Терехова, распилившего гигантские средства на «бесплатных» городских проектах, переместить с должности министра обороны в кресло премьера Михаила Федорова (все равно в Минобороны провалил все обещанные реформы) или же назначить на эту должность председателя правления «Нафтогаза» и директора «Укрнафты» Сергея Корецкого, мало известного широкой публике. И очень многие прогнозируют, что именно последний кандидат станет четвертым премьером при Зеленском.

Министр обороны Михаил Федоров Фото: REUTERS.

И знаете, по какой причине? Корецкий — человек Тимура Миндича, близкого друга Зеленского, того самого фигуранта уголовного дела о коррупции, что сбежал в Израиль по высочайше устроенному для него «зеленому коридору», и оттуда показывает язык украинским правоохранителям.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Selene Daniele / Agf/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Нет, все-таки сравнения с анекдотом про перестановку кроватей в борделе, похоже, не избежать.

* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов

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