Свадьба Иды Галич едва не сорвалась, Собчак стала жертвой мошенников, а блогеров Сатира и Топлеса хотят «отменить»: главные события шоу-бизнеса

Ида Галич вышла замуж Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя оказалась богатой на громкие события. Ида Галич оказалась в центре скандала из-за подготовки к собственной свадьбе, блогеры Ян Топлес и Илья Сатир были вынуждены оправдываться после поцелуев с незнакомками, а звезда Comedy Club Екатерина Шкуро неожиданно объявила о помолвке спустя несколько месяцев после развода.

Ида Галич о скандале вокруг своей свадьбы

Подготовка к свадьбе блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича неожиданно вызвала широкий общественный резонанс. В сети появились обвинения, что ради торжества якобы расчищают территорию возле Мидаграбинского озера в Северной Осетии, расположенного рядом с особо охраняемой природной зоной.

Блогер категорически отвергла эти заявления. По словам Галич, при подготовке площадки не было вырублено ни одного дерева, а ее команда, наоборот, занялась уборкой территории и после праздника полностью восстановит участок. Ида призналась, что из-за разгоревшегося скандала под вопросом была сама свадьба. «Даже если у нас заберут локацию, место, время, деньги, ресурсы, которые мы вложили в это место, вы не заберете у меня самое важное. Самое главное — это любовь», — заявила блогер.

В итоге свадьба все-таки состоялась, хоть и не без ЧП. Шатер едва не уничтожило из-за сильного ветра и дождя, но главное, что Ида успела сказать заветное «да».

Ян Топлес рассказал, как жена простила ему измену

Ян Топлес Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще один скандал разгорелся из-за видео с фестиваля, на котором известный блогер Ян Топлес целует незнакомую девушку. Сам автор научно-развлекательного канала подтвердил подлинность записи и признался, что в тот вечер сильно перебрал с алкоголем и потерял контроль над собой. По словам блогера, жена Катя узнала о ролике от подписчиков, однако супругам удалось спокойно обсудить произошедшее и сохранить отношения. «Мы 8 лет вместе. У нас очень много чего происходило в жизни. У нас крепкий брак. У нас глубокая любовь, мы очень уважаем друг друга и понимаем друг друга», — рассказал Топлес.

После этого блогер публично извинился за случившееся и признался, что произошедшее заставило его серьезно задуматься о собственном отношении к алкоголю и теме так называемой «культуры отмены».

Илья Сатир объяснил скандальный поцелуй с несовершеннолетней поклонницей

Илья Сатир Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Практически одновременно в центре обсуждений оказался блогер и пародист Илья Сатир. В сети распространилось видео, на котором он целует девушку, заявившую, что ей 16 лет. После публикации ролика в интернете разгорелись споры. Сам Сатир заявил, что никакого романтического подтекста не было. По его словам, это был исключительно дружеский поцелуй в щеку, а сама поклонница не возражала против такого жеста внимания.

Екатерина Шкуро объявила о помолвке

Екатерина Шкуро Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданной новостью недели стало заявление звезды Comedy Club Екатерины Шкуро. Она сообщила, что выходит замуж, показав подписчикам кольцо с крупным бриллиантом. Имя будущего супруга артистка пока раскрывать не стала, отметив лишь, что предложение оказалось для нее полной неожиданностью. «Я сказала: „Да!“ За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала», — написала Шкуро.

Новость особенно удивила поклонников, поскольку всего несколько месяцев назад Екатерина сообщила о разводе с Дмитрием Козловым, объяснив, что сохранить семью супругам не удалось, несмотря на многочисленные попытки наладить отношения. Позже выяснилось, что ее избранником снова стал бывший муж Дмитрий Козлов. Шкуро опубликовала трогательное видео, в котором показала возвращение Дмитрия в семью.

Ксения Собчак стала жертвой мошенников

Ксения Собчак Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На неделе с неприятной ситуацией столкнулась Ксения Собчак. У журналистки и ее команды злоумышленники похитили доступ к двум крупным Telegram-каналам «Кровавая барыня» и «Собчак». По словам ведущей, мошенники использовали фишинговую схему: администраторам отправили ссылку, переход по которой позволил получить удаленный доступ к ресурсам. «Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга в телеграме — каналы Кровавая барыня и Собчак. Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения», — сообщила Собчак в соцсетях.

Журналистка призвала подписчиков не переходить по ссылкам, которые публиковались в каналах после взлома. Позже команде удалось восстановить доступ к ресурсам. Собчак также раскрыла подробности случившегося: по ее словам, злоумышленники сначала получили доступ к ее электронной почте, а уже затем смогли украсть Telegram-каналы. Опубликованные после взлома скриншоты переписок ведущая назвала фейковыми.