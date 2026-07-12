Зеленский нервничает и разгоняет правительство: что означают перестановки в украинском кабмине

Фото: REUTERS.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко признала, что ее отправляют в отставку. Есть инсайды, что на ее место придет Сергей Корецкий, глава «Укрнафты». Что означают перестановки в украинском правительстве?
С таким вопросом KP.RU обратился к бывшему депутату Верховной рады Виктору Олейнику.
— Почему Свириденко погнали с поста премьера?
— Все проблемы Украины, невыплаты и так далее — их надо же на кого-то списать. Сейчас списывают на кабинет министров — он козел отпущения.
— А парламент — ни при чем?
— Парламент просто так распустить невозможно — и выборы Рады нельзя провести во время действия военного положения. Потому кабмин и выполняет роль козла отпущения.
— В кабинете министров для Зеленского есть особо раздражающие фигуры?
— Может быть задача была не просто кабинет министров отставить, а именно министра обороны Федорова, который создает проблемы Зеленскому — как конкурент на будущих выборах. Или как человек, который начинает поддерживать кого-то на выборах — но не Зеленского.
Фото: REUTERS.
— Например, кого?
— Например, Залужного. Может быть, Буданова*. И, если Зеленский видит, что есть такая тенденция — он понимает, что того же министра обороны Федорова ему сложно отправить в отставку без серьезного обоснования. А вот отправить в отставку кабмин и назначить новый состав правительства — это более легкая задача.
— Но ведь премьер Свириденко — она же человек Зеленского?
— Свириденко — человек Ермака. Через Свириденко многое решали. Свириденко с ними со всеми, с первыми лицами, летала. Ее назвали «Стюардесса». Она всех устраивала. Она не делала вообще ничего вне контроля. Она только подписывала. Но иногда приходится и освежать список «первых лиц».
— Кто может прийти вместо нее?
— Любая фигура.
— Из Рады, из олигархической среды, например?
— Не обязательно. За этот пост будут бороться олигархи. Все-таки премьер — не последняя должность с точки зрения возможностей. Ранее был Шмыгаль — бывший топ-менеджер олигарха Рината Ахметова. Но Свириденко примыкает все-таки к новой когорте новых миллиардеров. В виде Зеленского и Ермака.
— Для чего Свириденко год назад ставили на этот пост?
— Удивительно, но она даже не смогла предоставить программу, которая должна была быть представлена в Раде — при назначении в парламенте. При том в течении года после утверждения программы по законам Украины нельзя отправлять правительство в отставку.
— Почему она сама не подавала в отставку?
— Она не самостоятельный игрок. Между Америкой и Украиной она была автором соглашения по ископаемым — на уровне вице-премьера и министра экономики. Она сделала все, что нужно.
— Ей просто нужно было подписать нужные документы?
— Она и подписала соглашения — с Беннетом, министром финансов Америки. И сдала Украину. И точно также и с британцами подписала. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
— Свириденко выполнила функцию болванчика, который качнется куда надо — и ушла, и придет новый болванчик?
— Порядок назначений правительства по Конституции такой: фракция, имеющая в Раде большинство, рекомендует президенту внести кандидатуру на обсуждение. В данном случае, фракция «Слуга народа». И она должна была предложить, чтобы Свириденко президент внес как кандидатуру премьера. А Зеленский просто пришел в Раду и сказал: все, Свириденко будет. Ну и о чем с вами говорить? И сейчас им предложат какого-то Голопупенко. Нагнут депутатов, они проголосуют. Главное, чтобы эта кандидатура была согласована с МВФ. Он утверждает программу деятельности для украинского правительства. И контролирует его выполнение. Вот это главное, а не парламент. Он согласует и скажет: этот человек будет выполнять все, что вы скажете.
— Свириденко надо было подписать необходимые договора с США — и тихо уйти?
— И не только это. Выполнялась программа МВФ — поднимать налоги, тарифы.
— И надо было подготовить вступление в ЕС?
— Никакого вступления Украины в ЕС не будет. Поляки сказали уже, что лягут костьми.
— Что поручат новому премьеру?
— Выполнять то, что будут говорить извне. Вот пример потери суверенитета и «невмешательства». Как думаете, кто на Украине мог забрать у Коломойского Приватбанк? Я таких людей не знаю. Но вот вязли и забрали у Коломойского Приватбанк. А он президент Всемирного еврейского конгресса. Это значит, такое решение приняли извне. Не исключаю, что это мог быть Сорос. Или Ротшильды, либо Рокфеллеры.
— Когда мы увидим нового премьера Украины?
— Должно быть заседание парламента, где официально примут отставку премьера. На этой неделе — да, может быть.
Фото: REUTERS.
— Если с премьером уйдет в отставку все правительство — значит, уйдет и министр обороны Федоров?
— Новый премьер предлагает кандидатуры. Но по министру обороны другая ситуация. Это должна быть кандидатура Зеленского. Предложит ли он нового? Зеленский нервничает — кто и с кем сейчас? Из этих побуждений и будет исходить.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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