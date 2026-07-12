МЧС России: в Венесуэлу доставлено 22 тонны гуманитарного груза

Российское чрезвычайное ведомство передало гуманитарную помощь для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате землетрясения.
Об этом в воскресенье, 12 июля, вечером «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Операцию провели «в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина».
Общая масса гуманитарного груза - 22 тонны. Это продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.
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В Венесуэлу также прибыл аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.
КСТАТИ
Как сообщают информагентства, это уже второй наш гуманитарный рейс в Венесуэлу. (Первый был накануне.)
Самолет МЧС РФ в аэропорту встречали глава МИД Венесуэлы Иван Хиль и посол России Сергей Мелик-Багдасаров.