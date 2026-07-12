Зеленский начал предвыборную кампанию: свалил кошмар в Вишневом на своих конкурентов и продолжит зачищать политическое поле

Зеленский уже начал предвыборную кампанию - до того, как объявил о ее начале Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский признал, что взорвавшийся 6 июля склад с боеприпасами в городе Вишневом под Киевом разместили посреди жилых кварталов, из-за чего оказались повреждены дома вокруг. В Тelegram-канале украинский лидер написал: «Первый замначальника СБУ Александр Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в «Укроборонпроме» допустил, что склады с оружием были в Вишневом». По его словам, склады оказались в жилой застройке из-за решений руководителей двух госпредприятий. Но будут проанализированы решения и «других должностных лиц: «Всех привлекут к ответственности, а сотрудники СБУ проверят работу других предприятий, входящих в «Укроборонпром».

В Вишневом из-за детонации объявили эвакуацию. Из опасной зоны вывезли около 600 человек. По словам главы Киевской военной обладминистрации Николая Калашника, 91 дом оказался полностью разрушен, почти 300 получили повреждения.

«КП» попросила прокомментировать «признание» Зеленского завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктора наук Андрея Кошкина.

НЕ МОГ ПРОМОЛЧАТЬ?

- Зеленский всегда винил в том, что при обстрелах и детонации пострадали мирные сограждане, только Россию — что вдруг произошло сейчас?

- Там же объективно сразу было все понятно. Боеприпасы при попадании в них ракет стали рваться на складе, расположенном, фактически, посреди жилого сектора. И это же были не два-три, даже не десять взрывов в течении минут или даже часа. Это все детонировало долго. И слишком заметно для массы людей. Потому это никак невозможно было скрыть. И этот кошмар власть обязана было объяснить. Зеленский просто не мог промолчать.

- Но он же мог привычно всю вину возложить на Москву — что изменилось?

- На первый взгляд, удивительно, что Зеленский признает, что из-за украинской ошибки, украинских руководителей, пострадали люди и их дома, жизни украинских граждан подверглись опасности. Но лишь на первый взгляд.

Владимир Зеленский признал, что взорвавшийся 6 июля склад с боеприпасами в городе Вишневом под Киевом разместили посреди жилых кварталов, из-за чего оказались повреждены дома вокруг. Фото: REUTERS.

НЕ ПРОСТО СТРЕЛОЧНИКИ

- Зеленский сходу назвал виновными руководство Укроборонпрома — быстро нашел стрелочников?

- Он сослался на доклад СБУ. Сейчас они активно имитируют поиск ответственных за драму. Надо понимать, что сейчас между Укроборонпромом и Минобороны Украины есть пересечения в смысле подчиненности объектов, соотнесенности их наземной охраны и воздушной защиты. Они сейчас могут завершить разборки внутренние так, что в итоге реально виновных пока не накажут. Ну, или будет принято некое половинчатое решение по наказанию.

- Это не столько реальное разбирательство, сколько политические игры?

- Зеленскому сегодня приходится проявлять себя как отца нации. Который заботится о жизни каждого украинца. Показывает, что он переживает, и делает все для сохранения жизни сограждан. Риторика такой заботы о жизни гражданских в военное время все более актуальной становится для Зеленского. И все сильнее ее будут раскрывать в своем информационном пространстве.

НАЧАЛ ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ

- Зеленский таким образом уже начал предвыборную кампанию - до того, как объявил о ее начале?

- Получается так, что уже идет некая подготовка к еще не объявленной выборной компании. Зеленский надеется в ней победить, исходит из этого плана, и убирает потенциальных соперников-силовиков такими заявлениями о размещении складов там, где массовая гражданская застройка.

- Зеленский, заявляя, что после взрывов складов среди жилых кварталов «будут увольнения» и называя это «абсолютно ужасающей ситуацией», послал сигнал главе Минобороны и ее главе Федорову, или не только ему?

- Зеленский будет строить информационную политику так - обвиняй во всем плохом, что происходит на Украине, кого угодно, кроме себя самого. Обычная риторика кандидата, который идет на выборы, чтобы гарантированно победить. Он все время будет искать виновных - и все время сам будет в стороне. И будет зачищать поле от всех, кто мог бы составить ему серьезную конкуренцию .

- Речь о Федорове, Буданове*, Залужном - о ком-то еще?

- Если фаза будет более активная, жаркая - мы увидим, что будут доставаться из рукава не только свежие дела, вроде склада в Вишневом, но и те, с которых будут сдувать пыль. Зеленский работает на опережение.

* Признан террористом и экстремистом

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