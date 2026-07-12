Ненавистник России американский сенатор Линдси Грэм* скоропостижно скончался в 71 год Фото: REUTERS.

Внезапная смерть 71-летнего сенатора Линдси Грэма* (остановилось сердце) возбудила конспирологов. И вот уже ультраправая американская блогерша Лора Лумер призывает расследовать причастность русских (а заодно иранцев) к его смерти, к изучению обстоятельств подключилось ФБР… Где-то в пути, за границами родной Америки, сенатора, мол, могли отравить.

Поездка на Украину, в объятия Зеленского, накануне смерти действительно могла стать для Линдси роковой. Но если причиной стал яд, не стоит искать формулу в тайных лабораториях. Его название всем хорошо известно. Сенатор употреблял его давно и систематически.

В знак траура по сенатору в США приспустили государственные флаги Фото: REUTERS.

Грэм* не раз появлялся даже на телеэкранах в странном состоянии: блуждающий взгляд, неточные движения, нечеткая дикция.

Так было, например, в декабре прошлого года на пресс-конференции в Южной Каролине. «Выглядел уставшим, неопрятным и дезориентированным», — поведали очевидцы. Есть и видео этого эпизода.

В марте, на интервью в прямом эфире Fox News, сенатор «не мог сфокусировать взгляд на камере и странно высовывал язык».

Алкоголь Линдси Грэм* полюбил с 12 лет. Его семья владела в Южной Каролине заведением Sanitary Cafe - рестораном с бильярдной и магазином спиртных напитков. В мемуарах «My Story» политик описывал, как, подрабатывая у родителей, тайком делал глотки из чужих бутылок.

Совсем недавно Грэм наведался на Украину Фото: REUTERS.

В 2015 году Грэм* решил поучаствовать в президентской кампании (которую выиграл Трамп) и с позором слетел с республиканских праймериз. Но, пока не слетел, обещал избирателям: «Если я стану президентом, мы будем больше пить». Тогда же на CNN он встал за барную стойку, наливал журналистам виски и рассуждал на тему, кто лучше держит алкогольный удар.

Многолетний коллега Грэма* по Сенату Джон Кеннеди не так давно выпустил книжку «Как получить отрицательный тест на глупость» об американских политических нравах. Линдси* он не пожалел, написав: приглашая его на ужин, никогда не знаешь заранее - «будет это интеллектуальная беседа или он напьется до такой степени, что его стошнит в аквариум».

Не знаем, чем угощали сенатора в Киеве (там он провел сутки с 10 июля и умер через несколько часов после возвращения домой, в Вашингтон), но, вероятно, без возлияний не обошлось. Не надо быть дипломированным доктором, чтобы увидеть связь любви к спиртным напиткам с кардиологическими проблемами.

«Устал», - так описал Грэм* Трампу свое состояние после поездки на Украину. Президенту США он позвонил за два часа до смерти. Фото: REUTERS.

«Устал», - так описал Грэм* Трампу свое состояние после поездки на Украину. Президенту США он позвонил за два часа до смерти. А чуть позже он поговорил с неназванным человеком, который сказал американскому изданию Axios: сенатор пожаловался на плохое самочувствие, а когда собеседник посоветовал немедленно пойти к врачу, пошутил. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно ввести санкции против России».

Фатум распорядился иначе.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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