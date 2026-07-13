Для уничтожения целей охотники используются дроны-перехватчики

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действующих в зоне спецоперации.

На кадрах из группировки войск «Восток» можно увидеть, как наши воины успешно ликвидировали замаскированные артиллерийские установки иностранного производства в Запорожской области.

«Координаты были немедленно переданы операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Серией точных ударов удалось разрушить укрытия, уничтожить артиллерийские орудия и находившиеся поблизости расчеты. Детонация боеприпасов на местах хранения привела к возгоранию позиций. В результате операции были уничтожены самоходная и буксируемые гаубицы, а также боекомплекты противника, что существенно снизило его огневые возможности», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают четкое выполнение боевых задачи расчётам ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». На Добропольском направлении они ликвидировали целую сеть укреплений ВСУ с пунктами управления БПЛА.

Точные удары были нанесены по целям, оборудованным в подвалах зданий. Дальнобойные БПЛА, оснащенные мощной боевой частью и помехозащищенными системами наведения, способны поражать цели в глубине обороны в любое время суток.

Это позволяет позволяет наносить противнику значительный урон на большой глубине его позиций.

Также можно увидеть кадры полетов зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр». Они успешно нейтрализуют десятки ударных и разведывательных БПЛА самолетного типа ВСУ на Добропольском направлении.

Для уничтожения целей охотники используются дроны-перехватчики, а также доработанные FPV-дроны, созданные в полевых лабораториях с использованием 3D-печати.

Начальник лаборатории с позывным «Сумо» заметил, что наши перехватчики способны уничтожать «крылья» противника на расстоянии до 3-5 километров.

Всего зенитным дивизионом уничтожено более 1000 беспилотников противника.